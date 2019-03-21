Энергетика
Стоимость нефти WTI превысила на торгах 60 долларов за баррельЭкономика сегодня 20 марта в 11:52
Впервые с 12 ноября 2018 года цена на нефть марки WTI поднялась выше 60 долларов за баррель. По состоянию на 18:24 мск 20 марта стоимость майских фьючерсов росла на 1,06 % – до 59,94 доллара за баррель, а в ходе достигала 60,02 доллара за баррель.
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В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки WTI поднялась выше $60 за баррель впервые с 12 ноября 2018 года.Коммерсантъ20 марта в 11:46
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