Стоимость нефти WTI превысила на торгах 60 долларов за баррельЭкономика сегодня 20 марта в 11:52

с чего всё началось

Впервые с 12 ноября 2018 года цена на нефть марки WTI поднялась выше 60 долларов за баррель. По состоянию на 18:24 мск 20 марта стоимость майских фьючерсов росла на 1,06 % – до 59,94 доллара за баррель, а в ходе достигала 60,02 доллара за баррель.

Стоимость нефти WTI превысила на торгах 60 долларов за баррель

Гаджеты Microsoft прекратит поддержку Windows 7 Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.

Авто Skoda Octavia нового поколения дебютирует до конца 2019 года Накануне состоялась пресс-конференция, в рамках которой председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер заявил, что Octavia нового поколения дебютирует до конца 2019 года.

Авто В Петербурге предлагают сажать в тюрьму за скручивание пробега Если закон примут, то недобросовестным дельцам, которые обманывают покупателей относительно состояния пробега и ранее полученных машиной повреждений, может грозить наказание — штраф на сумму до 500 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов.

Происшествия МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.

Экономика Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г. составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат.

Общество В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.

Происшествия Новозеландскому террористу пообещали пожизненный срок Террорист, напавший на две мечети в новозеландском Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению, заявил вице-премьер страны Уинстон Питерс в Стамбуле В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали.

Шоу-бизнес Могила Юлии Началовой расположилась рядом с могилой мужа Божены Рынски Как и планировалось изначально, похоронили артистку рядом с могилой погибшего недавно медиаменеджера и супруга светского обозревателя Божены Рынски Игоря Малашенко.

Футбол Как Россия проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020 Сборная России на выезде уступила Бельгии со счётом 1:3 в стартовом матче квалификации Евро-2020.

Общество Сбой произошел в работе Instagram Российские пользователи пока сбои не фиксировали. 13 марта массовый сбой произошел в работе Instagram, Facebook и мессенджера WhatsApp.

Экономика Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО Штрафы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения исключены из перечня факторов, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО.

Футбол Агент: «„Реал“ и „Барселона“ хотят подписать Шкриниара» Если «Реал» хочет подписать его, то мадридцы могут это сделать, однако есть много агентов-посредников, которые как каннибалы пытаются повлиять на переход игроков в клубы.

Происшествия Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.

Футбол Фёдоров покинул пост генерального директора «Динамо» Фёдоров занимал пост генерального директора «Динамо» с апреля 2018 года.

Армия и оружие Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27 Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.

Происшествия МВД предложило запретить возбуждение дел о сбыте наркотиков без доказательств их передачи МВД России подготовило законопроект, предлагающий внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправку, запрещающую возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков и содержащих наркотические вещества растений без данных об их передаче и заключении эксперта об их названии, типе, размере.

Происшествия Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Кино Скончался заслуженный артист России Петр Зайченко В 1998 году был удостоен звания "Заслуженный артист РФ".

Хоккей Джон Торторелла: Мы не понимаем, на каком уровне должны сейчас играть Главный тренер Коламбуса Джон Торторелла прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с Эдмонтоном (1:4), по итогам которого голубые жакеты потеряли место в зоне плей-офф.

Общество Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».

Происшествия За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.

Гаджеты Власти Финляндии заподозрили Nokia в передаче личных данных в Китай По некоторым данным, телефоны Nokia 7 Plus отправляют информацию об абонентах и их персональные данные на государственный сервер China Telecom в Китае.