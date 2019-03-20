Энергетика
Стоимость нефти WTI превысила $60 за баррельТАСС 12:25
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,35% по состоянию на 19:00 мск, до $60,09 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
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В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки WTI поднялась выше $60 за баррель впервые с 12 ноября 2018 года.Коммерсантъ11:46
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Политика
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
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«Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.
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