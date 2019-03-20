Стоимость нефти WTI превысила $60 за баррельТАСС 12:25

с чего всё началось

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,35% по состоянию на 19:00 мск, до $60,09 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Экономика Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Шоу-бизнес Виктория Боня в день рождения дочери устроила праздник в Монако Виктория Боня в честь дня рождения дочери Анджелины устроила праздник в Монако.

Политика Лавров: новые элементы ПРО США смогут поражать объекты на орбите Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что размещение США элементов противоракетной обороны (ПРО) в космосе будет угрожать космическим объектам неугодных Вашингтону стран.

Общество КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.

Политика Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.

Спорт Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.

Финансы ФРС США сохранила базовую ставку на уровне не более 2,5% Федеральная резервная система США сообщила о решении по базовой процентной ставке по итогам заседания в среду.

Происшествия По заявлению Дмитрия Рогозина возбудили уголовное дело о клевете Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Шоу-бизнес Беркова объяснила госпитализацию переутомлением Госпитализация порноактрисы Елены Берковой связана с переутомлением, сообщила она в Instagram.

Общество Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.

Политика Мэй заявила об огромном сожалении из-за отсрочки Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что испытывает огромное сожаление из-за того, что выход страны из Евросоюза пришлось отсрочить.

Происшествия В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб "На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.

Общество ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.

Космос «Луна-26» с орбиты проведет геологоразведку реголита Глобальная ядерно-физическая геологоразведка лунного реголита, или поверхностных образований спутника Земли будет проведена российским орбитальным аппаратом "Луна-26" при помощи гамма- и нейтронного спектрометра (ЛГНС).

Происшествия Во Франции пилота истребителя катапультировало при взлете Член экипажа истребителя Rafale получил серьезные ранения после того, как его катапультировало при взлете на военной базе во Франции, сообщает газета Parisien.

Футбол «Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду Туринский "Ювентус" не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США, сообщает "Советский спорт".

Политика Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.

Технологии Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.

Политика Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.