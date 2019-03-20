Стоимость нефти WTI превысила $60 за баррельТАСС 12:25

с чего всё началось

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,35% по состоянию на 19:00 мск, до $60,09 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

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Происшествия Пилота французского истребителя катапультировало при взлете Во Франции одного из пилотов истребителя Rafale катапультировало во время взлета на военной базе, пишет 20 марта газета Parisien.

Армия и оружие Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».

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Армия и оружие Источник назвал сроки первого полета Ил-112В Источник в военно-промышленном комплексе рассказал о том, что первый полет российского военно-транспортного самолета Ил-112В планируется провести в конце марта — начале апреля.

Общество В Петербурге создается служба социальных участковых Помощью пожилым займутся профессионалы В Северной столице создается служба социальных участковых, которая призвана коренным образом изменить подход к предоставлению медицинской и социальной помощи пожилым петербуржцам.

Политика Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.

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Политика Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.

Общество Об отнесении граждан к «предпенсионерам» станут информировать в МФЦ Напомним, что 18 марта был подписан федеральный закон, который с 29 марта позволит потребителям подавать жалобы через МФЦ.

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