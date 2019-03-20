Энергетика

Стоимость нефти WTI превысила $60 за баррельТАСС 12:25

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,35% по состоянию на 19:00 мск, до $60,09 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
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В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже
 стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки WTI поднялась выше $60 за баррель впервые с 12 ноября 2018 года.
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