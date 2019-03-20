Стоимость нефти WTI впервые с ноября превысила $60 за баррельКоммерсантъ 11:46

с чего всё началось

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки WTI поднялась выше $60 за баррель впервые с 12 ноября 2018 года. По состоянию на 18:40 мск цена нефти WTI возросла на 1,2% — до $60,01 за баррель.

Стоимость нефти WTI впервые с ноября превысила $60 за баррель

Политика Партию премьера Венгрии исключили из Европейской народной партии Партия «Фидес – Венгерский гражданский союз» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана была временно исключена из Европейской народной партии (ЕНП).

Экономика Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».

Политика Путин предложил британским компаниям участие в нацпроектах Британские компании могли бы поучаствовать в реализации национальных проектов России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Соединенного Королевства в среду, 20 марта.

Шоу-бизнес Муж Ваенги рассказал о состоянии певицы Ранее 20 марта стало известно об отмене концертов Ваенги в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре.

Происшествия В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.

Политика ЦИК Украины отказал в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах По словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, международным наблюдателем на выборах президента Украины не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта — на Украине таким государством считают Россию.

Футбол Черчесов: есть идеи, которые мы хотим воплотить в матче с бельгийцами Тренерский штаб сборной России понимает в какой футбол должна сыграть команда против команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

Шоу-бизнес В Москве госпитализировали Елену Беркову Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.

Здоровье В Дагестане в 2019 году трудоустроят 234 медработников С целью улучшить работу службы скорой медпомощи и оказать первичную медико-санитарную помощь населению республики Дагестан, в нынешнем году закупят свыше 70 автомобилей скорой медпомощи и 50 флюорографических аппаратов.

Технологии Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400М Корпорация представила облик пассажирского салона будущего флагмана российской гражданской авиации.

Авто BMW представит 2-Series Gran Coupe в ноябре Компания BMW представит новую модель 2-Series Gran Coupe в ноябре 2019 года, сообщает немецкий автопроизводитель.

Экономика Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию Японская компания Takeda сообщила о прекращении поставок трех препаратов в Россию после апреля.

Общество Настоящая весна придет в Москву в середине апреля Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.

Происшествия В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Авто Skoda Karoq начнут собирать в России Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Театры Скончался оперный певец Сергей Балашов Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Армия и оружие Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Футбол Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.

Финансы ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на нынешнем уровне - 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора в среду по итогам заседания его руководства.

Транспорт Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка» Сергей Собянин побывал на строящейся станции БКЛ "Стромынка", которая появится рядом с парком "Сокольники".

Армия и оружие Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.

Технологии «Северсталь» станет металлургическим акселератором «Северсталь» (основной владелец – Алексей Мордашов) привлекла Global Venture Alliance (занимается акселерационными программами, образовательными инициативами по профессиям будущего и венчурными инвестициями) для создания Severstal SteelTech Accelerator – промышленного акселератора для стартапов в металлургической отрасли, рассказал «Ведомостям» представитель компании в среду.

Экономика Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.