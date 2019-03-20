Энергетика
Стоимость нефти WTI впервые с ноября превысила $60 за баррельКоммерсантъ 11:46
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки WTI поднялась выше $60 за баррель впервые с 12 ноября 2018 года. По состоянию на 18:40 мск цена нефти WTI возросла на 1,2% — до $60,01 за баррель.
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В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки WTI поднялась выше $60 за баррель впервые с 12 ноября 2018 года.Коммерсантъ11:46
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