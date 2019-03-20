Стоимость нефти WTI превысила на торгах 60 долларов за баррельЭкономика сегодня вчера в 11:52

с чего всё началось

Впервые с 12 ноября 2018 года цена на нефть марки WTI поднялась выше 60 долларов за баррель. По состоянию на 18:24 мск 20 марта стоимость майских фьючерсов росла на 1,06 % – до 59,94 доллара за баррель, а в ходе достигала 60,02 доллара за баррель.

Стоимость нефти WTI превысила на торгах 60 долларов за баррель

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Спорт Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программы.