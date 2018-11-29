Энергетика

Стоимость нефти WTI начала расти более чем на 3%
Взгляд.ру
14:24

По данным торгов, сегодня вечером стоимость на нефть марки WTI начала расти более чем на 3%, хотя утром она достигала минимальной отметки с октября 2017 года. На 19.44 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,17% и составляла 60,38 долларов за баррель.
Взгляд.ру14:24

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Стоимость нефти WTI начала расти более чем на 3%

Взгляд.ру14:24

Цены на нефть вновь начали расти благодаря «анонимным источникам»

Росбалт08:29

Россия сократит добычу нефти. Баррель пошел в рост, акции подорожали

РБК11:13

Нефть подешевела до уровня октября 2017 года

Телеканал 360°04:32

Цена нефти Brent обновила минимум с октября 2017 года

ТАСС04:02

Нефтяные котировки снова находятся под давлением и, вероятнее всего, продолжат следовать негативному тренду - «Нордеа Банк»

Финмаркет04:02

Цена нефть Brent снова опустилась ниже $60

Комсомольская правдавчера в 11:37
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Энергетика

В Венесуэле подняли минимальную зарплату

Размер минимальной зарплаты подняли власти Венесуэлы, передает телеканал Venezolana de Televisión.
Обновлено в 22:11
Энергетика

Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС

«Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.
Обновлено в 14:01
Энергетика

Reuters: Россия хочет сокращать нефтедобычу постепенно

Россия все больше убеждена, что ей стоит уменьшить добычу вместе с ОПЕК, но торгуется с Саудовской Аравией относительно времени и объемов сокращения.
Обновлено в 14:12
Энергетика

«Газпром» с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2%

"Газпром" с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.
Обновлено в 14:48
Энергетика

«Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд

Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.
Обновлено в 11:08
Энергетика

«Роснефть» и Chemchina подписали контракт на поставку в КНР нефти

Как сообщили в российской компании, контракт предусматривает поставку нефти в течение года в объеме до 2 млн 400 тысяч тонн через порт Козьмино.
Обновлено в 21:57
Энергетика

Владимир Евтушенков снова расстается с нефтегазовыми активами

Евтушенков не сказал, какие компании проявили интерес к его активу и были ли среди них российские.
Обновлено в 16:14
Энергетика

Участок угольных месторождений Кузбасса продали за 1,5 млрд рублей

Участник аукциона, который провели накануне Сибнедра, предложил за угольный участок "Октябринский-2" в Кемеровской области более 1,5 млрд рублей.
Обновлено в 22:19
Энергетика

В Кузбассе обсудили вопросы топливной безопасности региона

В Кемерове на совещании областной администрации обсудили вопросы топливной безопасности региона.
Обновлено в 10:35
Энергетика

В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию

Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.
Обновлено в 07:34
Энергетика

«Мегионнефтегаз» сэкономит на электроэнергии более 700 млн рублей

За 2018 год мегионские нефтяники планируют сэкономить на энергоресурсах более 700 миллионов рублей.
Обновлено в 06:03
Энергетика

Дочка «Новатэка» готовится к разработке месторождений на Ямале

Дочка российской компании «Новатэк» — «Юрхаровнефтегаз» — готовится к разработке Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на полуострове Ямал.
Обновлено в 15:13
Энергетика

Япония в конце декабря возобновит импорт нефти из Ирана

Япония может возобновить импорт сырой нефти из Ирана в конце 2018 года.
Обновлено в 04:43
Энергетика

Российский рынок на открытии продолжил вчерашний рост

Несмотря на сильную просадку нефтяных цен и продолжающееся обострение политических событий российский рынок воспользовался вчерашним заделом и смог на открытии дня продолжить рост.
Обновлено в 02:14
Энергетика

Модернизацией Шуртанского ГХК займется «дочка» Газпромбанка

Контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ) компания Enter Engineering Pte Ltd подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления "Узбекнефтегаза" Одила Темирова.
Обновлено в 05:36
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