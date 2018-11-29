Энергетика
По данным торгов, сегодня вечером стоимость на нефть марки WTI начала расти более чем на 3%, хотя утром она достигала минимальной отметки с октября 2017 года. На 19.44 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,17% и составляла 60,38 долларов за баррель.
Взгляд.рувчера в 14:24
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 01:31, Ашберн
Энергетика
Цены на нефть остаются «подавленными»
Нефтяные цены остаются подавленными на фоне сохраняющихся опасений переизбытка сырья на фоне проблем мировой экономики.
Обновлено в 01:20
Энергетика
«Газпром» за 2018 год увеличил поставки газа в страны ЕС на 6,2%
С 1 января по 28 ноября 2018 года поставки газа в страны ЕС выросли на 6,2% относительно прошлогодних данных.
Обновлено в 00:12
Энергетика
Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС
«Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.
Обновлено вчера в 14:01
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» планирует в 2019 году увеличить добычу углеводородов на 1%
Обновлено вчера в 11:14
Энергетика
«Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд
Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.
Обновлено вчера в 11:08
Энергетика
Участок угольных месторождений Кузбасса продали за 1,5 млрд рублей
Участник аукциона, который провели накануне Сибнедра, предложил за угольный участок "Октябринский-2" в Кемеровской области более 1,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:27
Энергетика
Владимир Евтушенков снова расстается с нефтегазовыми активами
Евтушенков не сказал, какие компании проявили интерес к его активу и были ли среди них российские.
Обновлено вчера в 16:14
Энергетика
В Кузбассе обсудили вопросы топливной безопасности региона
В Кемерове на совещании областной администрации обсудили вопросы топливной безопасности региона.
Обновлено в 00:28
Энергетика
«Газпром» спланировал увеличение поставок газа в Китай на четверть
«Газпром» закладывает в документацию возможность увеличения пропускной способности газопровода «Сила Сибири» до 48 млрд куб. м газа в год.
Обновлено вчера в 07:36
Энергетика
«Роснефть» и китайская Beijing Gas построят в России сеть газовых АЗС
Соглашение по созданию совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети газовых АЗС подписали «Роснефть» и китайская Beijing Gas 29 ноября в рамках первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума, сообщает пресс-служба российской компании.
Обновлено вчера в 10:48
Энергетика
Дочка «Новатэка» готовится к разработке месторождений на Ямале
Дочка российской компании «Новатэк» — «Юрхаровнефтегаз» — готовится к разработке Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на полуострове Ямал.
Обновлено вчера в 15:13
Энергетика
В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию
Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.
Обновлено вчера в 07:34
Энергетика
«Мегионнефтегаз» сэкономит на электроэнергии более 700 млн рублей
За 2018 год мегионские нефтяники планируют сэкономить на энергоресурсах более 700 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 06:03
Энергетика
Модернизацией Шуртанского ГХК займется «дочка» Газпромбанка
Контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ) компания Enter Engineering Pte Ltd подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления "Узбекнефтегаза" Одила Темирова.
Обновлено вчера в 05:36
Энергетика
Депутат Рады: Власть отдает газотранспортную систему олигархам
Член депутатской группы "Воля народа" Сергей Шахов уверен, что власти страны готовятся отдать ГТС в частные руки и сознательно занижают стоимость "стратегической трубы" В эфире канала "112 Украина" парламентарий предупредил, что приватизация газотранспортной системы Украины приведёт к окончательной монополизации рынка энергоносителей и повышению цены на газ для населения.
Обновлено вчера в 06:01