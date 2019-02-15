Энергетика

Стоимость нефти Brent закрепилась выше $67 за баррельРосбалт вчера в 01:28

По состоянию на 8:00 мск апрельские фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на 0,24% до $67,24 за баррель. Стоимость апрельского фьючерса на американскую WTI поднялась на 0,51% до $57,45 за баррель, сообщает «Интерфакс».
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Цена нефти Brent превысила $67 за баррель

RT на русском20 февраля в 11:27

Нефть дорожает, WTI стремится к $58 за баррель

Росбалтвчера в 08:45

Стоимость нефти растёт на данных о сокращении добычи ОПЕК+

News.ruвчера в 01:45

Цены на нефть достигли рекордов с начала 2019 года

REGNUM20 февраля в 15:15

Мировые цены на нефть завершили торги четверга снижением

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Нефть подорожала до максимума с ноября прошлого года. На цены влияют опасения по поводу Венесуэлы

Фонтанка.Ру20 февраля в 01:05

Цена нефти превысила $66. Акции и рубль проигнорировали угрозу санкций

РБК19 февраля в 19:03
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Политика

Гуаидо посетил Колумбию несмотря на запрет выезда из Венесуэлы

Обновлено в 17:32
Армия и оружие

Американский военный самолет пролетел над территорией России

Американский военный самолет Boeing OC-135B провел наблюдательный полет над Россией, это следует из данных мониторингового портала PlaneRadar.
Обновлено в 19:54
Политика

С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Российский программист Лисов признал вину в кибератаке на банки США

Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в создании вируса NeverQuest и краже денег со счетов в американских банках, признал вину в Федеральном суде Манхэттена.
Обновлено в 18:51
Политика

Порошенко пожаловался на безответные звонки Путину

Украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу FoxNews 22 февраля пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки.
Обновлено в 20:14
Экономика

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать социальные пенсии на 2%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Лоза раскритиковал песни из программы Малышевой

Обновлено в 19:43
Экономика

SEC ищет нарушения в отчетности Kraft Heinz

Как отмечается, компания «полностью сотрудничает» с регулятором и, кроме того, приняла собственные меры для того, чтобы не допустить повторения нарушений.
Обновлено в 05:50
Спорт

Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию

Обновлено в 07:58
Политика

Помпео рассказал, в каких еще странах США готовы сменить власть

Помимо Венесулы, еще в двух странах Соединенные Штаты нацелены на смену власти, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Обновлено в 20:29
Спорт

Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено вчера в 13:34
Общество

Один из основателей Twitter покидает совет директоров компании

Один из основателей американской компании и одноименной социальной сети Twitter Эван Уильямс покидает ее совет директоров.
Обновлено в 17:54
Политика

Небензя допустил обращение в Совбез ООН из-за провокаций в Венесуэле

Если США проявят агрессию при доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу, которая должна состояться 23 февраля, Москва готова обратиться в Совбез ООН, заявил ТАСС постпред России при организации Василий Небензя.
Обновлено в 20:16
Космос

В NASA назвали дату старта корабля Crew Dragon к МКС

Обновлено в 20:50
Политика

Депутат Бундестага: безопасность в Европе возможна только с Россией

Безопасность в Европе возможна только с Россией, заявил депутат Бундестага, член парламентской ассамблеи НАТО Юрген Триттин.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Певцу Ар Келли предъявили обвинения в изнасиловании

Исполнителю известной песни "I belive I can fly" американскому певцу Ар Келли (Роберт Келли) прокуратура Чикаго предъявила обвинения в изнасиловании.
Обновлено в 19:45
Происшествия

В Новосибирске суд отправил под арест замдиректора клиники Мешалкина

В Новосибирске суд отправил под арест замдиректора Национального исследовательского медицинского центра имени академика Мешалкина профессора Евгения Покушалова.
Обновлено в 16:24
Политика

Здание Национального космического центра построят в форме ракеты

«Один из проектов предполагает, что здание будет выполнено в форме ракеты сверхтяжелого класса, которую сейчас разрабатывают в России», — пояснил Рогозин.
Обновлено в 11:38
Происшествия

В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду

В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 09:50
Общество

Россияне заплатят за вывоз мусора 180 млрд рублей за год

В среднем каждый житель России заплатит за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.
Обновлено в 17:31
Политика

Порошенко причислил Малевича к художникам «украинского авангарда»

Президент Украины Петр Порошенко назвал российского художника польского происхождения Казимира Малевича представителем «украинского авангарда».
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

Сирия: жители поселка поздравили российских военных с 23 февраля

Жители идлибского поселка Телль-Ханзир поздравили с Днем защитника Отечества российских военных, доставивших в населенный пункт гуманитарную помощь.
Обновлено в 21:28
Политика

Кличко оговорился и заявил о росте смертности в больницах Киева

Обновлено в 14:27
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Общество

Венесуэла временно закрывает три моста на границе с Колумбией

Власти Венесуэлы приняли в пятницу решение о временном закрытии трех мостов на границе с Колумбией.
Обновлено в 21:27
Политика

Трамп выдвинул кандидатуру на должность постпреда США при ООН

Американский лидер Дональд Трамп выдвинул на должность постпреда страны при ООН посла США в Канаде Келли Крафт.
Обновлено в 19:10
Общество

Жительница Аргентины нашла странное существо с человеческими зубами

Жительница Аргентины Мария Джулия Кандотти обнаружила на рисовом поле в провинции Санта-Фе непонятное существо с зубами, похожими на человеческие.
Обновлено в 16:52
Кино

В Париже назвали обладателей кинопремии «Сезар»

Лучшим фильмом по версии Французской киноакадемии названа драма «Опекунство», ставшая первой полнометражной картиной режиссера Ксавье Леграна.
Обновлено в 21:10
Общество

Россиянам хотят запретить держать дома медведей и пауков

В список, дополняющий закон о запрете жестокого обращения с животными, вошли крупные хищники весом более 20 кг, такие как медведи, львы и тигры, а также ядовитые змеи, пауки, скорпионы и некоторые морские млекопитающие, для которых трудно создать условия комфортного содержания.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие

В Венесуэле сообщили о захвате протестующими генерала Нацгвардии

«Местные жители удерживают генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал нападением», — написал депутат в Twitter.
Обновлено в 14:40
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