Энергетика

Стоимость нефти Brent закрепилась выше $62 за баррель
Росбалт
04 декабря в 01:26

К 8:10 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на $0,58 до $62,27 за баррель.
Росбалт04 декабря в 01:26

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Цена Brent выросла до $63,29 на новостях ОПЕК+

Московский Комсомолецвчера в 12:39

Нефть растет в цене в преддверии саммита ОПЕК+

REGNUMвчера в 11:32

Цена на нефть Brent снизилась до $61 за баррель

РБКвчера в 03:05

Цены на нефть снижаются, Brent опустилась ниже $61 за баррель

Росбалтвчера в 01:26

Цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 00:12

Нефть продолжает дорожать

News.ru04 декабря в 00:25

«Быки» вернулись на нефтяное поле

Коммерсантъ03 декабря в 15:28
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Энергетика

Нефть подешевела в преддверии заседания ОПЕК

Цены на нефть утром в среду снижаются в преддверии встречи участников сделки ОПЕК+, на которой нефтеэкспортеры обсудят возможность сокращения добычи.
Обновлено в 06:57
Энергетика

Медведев рассказал о давлении властей на нефтяников

Российские нефтяные компании посчитали себя обиженными из-за отсутствия ожидаемой прибыли на внутреннем рынке на фоне роста цен на нефть, но важнее, чтобы люди могли расплачиваться за бензин, потому власти надавили на нефтяников, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:33
Энергетика

ЛУКОЙЛ заявил о готовности к сокращению нефтедобычи

Если ОПЕК+ примет решение продлить соглашение об ограничении нефтедобычи, то ЛУКОЙЛ будет готов выполнить требования организации, заявил журналистам глава компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 06:37
Энергетика

Газпром укрепил позиции на Ямале

Документ был подписан в ходе рабочей встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 06:14
Энергетика

ФАС ускорит рассмотрение жалобы «Роснефти» против ЛУКОЙЛа

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что попросит профильное управление ведомства рассмотреть жалобу против ЛУКОЙЛа из-за высоких ставок на перевалку нефти до конца года.
Обновлено в 03:33
Энергетика

«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре

Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено в 06:06
Энергетика

Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией

Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.
Обновлено в 02:38
Энергетика

DEA покупает мексиканскую Sierra

Сделку полностью профинансирует компания LetterOne. Sierra Oil & Gas является ведущей независимой мексиканской нефтегазовой компанией.
Обновлено вчера в 17:54
Энергетика

Поступления от казахстанских нефтекомпаний в Нацфонд выросли на 63%

С учётом всех доходов и расходов, средства Нацфонда в текущем году увеличились на 2 134,8 млрд тенге или 9,3%, до 25 059,3 млрд тенге.
Обновлено в 06:56
Энергетика

На Украине нашли новое месторождение газа

По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено вчера в 13:11
Энергетика

Армения и Беларусь увеличат товарооборот втрое

Специалисты подчеркивают: товарооборот между странами ЕАЭC продолжает расти.
Обновлено в 01:16
Энергетика

США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию

Обновлено вчера в 11:50
Энергетика

Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы

Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.
Обновлено в 06:50
Энергетика

Китай готовится возобновить импорт сои из США

Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.
Обновлено в 01:34
Энергетика

В губернии определились с ключевыми показателями развития конкуренции

На недавней видеоконференции Федеральной антимонопольной службы с регионами ПФО министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил, что в нашей губернии запланировано активное содействие развитию конкуренции на 39 товарных рынках.
Обновлено вчера в 16:43
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