Энергетика
Стоимость нефти Brent закрепилась выше $62 за баррель
Стоимость нефти Brent закрепилась выше $62 за баррельРосбалт04 декабря в 01:26
К 8:10 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на $0,58 до $62,27 за баррель.
Росбалт04 декабря в 01:26
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Энергетика
Нефть подешевела в преддверии заседания ОПЕК
Цены на нефть утром в среду снижаются в преддверии встречи участников сделки ОПЕК+, на которой нефтеэкспортеры обсудят возможность сокращения добычи.
Обновлено в 06:57
Энергетика
Медведев рассказал о давлении властей на нефтяников
Российские нефтяные компании посчитали себя обиженными из-за отсутствия ожидаемой прибыли на внутреннем рынке на фоне роста цен на нефть, но важнее, чтобы люди могли расплачиваться за бензин, потому власти надавили на нефтяников, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:33
Энергетика
ЛУКОЙЛ заявил о готовности к сокращению нефтедобычи
Если ОПЕК+ примет решение продлить соглашение об ограничении нефтедобычи, то ЛУКОЙЛ будет готов выполнить требования организации, заявил журналистам глава компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 06:37
Энергетика
Газпром укрепил позиции на Ямале
Документ был подписан в ходе рабочей встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 06:14
Энергетика
ФАС ускорит рассмотрение жалобы «Роснефти» против ЛУКОЙЛа
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что попросит профильное управление ведомства рассмотреть жалобу против ЛУКОЙЛа из-за высоких ставок на перевалку нефти до конца года.
Обновлено в 03:33
Энергетика
«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре
Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено в 06:06
Энергетика
Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией
Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.
Обновлено в 02:38
Энергетика
DEA покупает мексиканскую Sierra
Сделку полностью профинансирует компания LetterOne. Sierra Oil & Gas является ведущей независимой мексиканской нефтегазовой компанией.
Обновлено вчера в 17:54
Энергетика
Поступления от казахстанских нефтекомпаний в Нацфонд выросли на 63%
С учётом всех доходов и расходов, средства Нацфонда в текущем году увеличились на 2 134,8 млрд тенге или 9,3%, до 25 059,3 млрд тенге.
Обновлено в 06:56
Энергетика
На Украине нашли новое месторождение газа
По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено вчера в 13:11
Энергетика
Армения и Беларусь увеличат товарооборот втрое
Специалисты подчеркивают: товарооборот между странами ЕАЭC продолжает расти.
Обновлено в 01:16
Энергетика
США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию
Обновлено вчера в 11:50
Энергетика
Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы
Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.
Обновлено в 06:50
Энергетика
Китай готовится возобновить импорт сои из США
Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.
Обновлено в 01:34
Энергетика
В губернии определились с ключевыми показателями развития конкуренции
На недавней видеоконференции Федеральной антимонопольной службы с регионами ПФО министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил, что в нашей губернии запланировано активное содействие развитию конкуренции на 39 товарных рынках.
Обновлено вчера в 16:43