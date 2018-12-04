К 8:10 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на $0,58 до $62,27 за баррель.

Энергетика Энергетика Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти Страны ОПЕК одобрили предварительную сделку по сокращению добычи нефти, передает Reuters.

Энергетика Энергетика Медведев рассказал о давлении на нефтяные компании из-за роста цен Медведев сказал, что за последний период, из-за роста цен на нефть, наши компании посчитали себя обиженными.

Энергетика Энергетика «Транснефть» требует 1,5 млрд рублей с «Роснефти» «Транснефть» требует от «Роснефти» возместить 1,5 млрд рублей убытков.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек украинцам Как сообщили в пресс-службе, доначисления ведут к двойной оплате одних и тех же объемов газа, а также создают искусственные долги, которые в будущем будут препятствовать переходу потребителей к другим поставщикам газа.

Энергетика Энергетика Дмитрий Артюхов заключил новое соглашение с «Газпромом» Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Энергетика Энергетика «Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.

Энергетика Энергетика На Украине нашли новое месторождение газа По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.

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Энергетика Энергетика Пользователи соцсетей благодарят RT за освещение протестов во Франции Третью неделю на всей территории Франции продолжаются многотысячные протесты «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на топливо и выдвигают ряд других требований — вплоть до отставки президента Эммануэля Макрона.

Энергетика Энергетика DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra

Энергетика Энергетика Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.

Энергетика Энергетика Армения и Беларусь увеличат товарооборот втрое Специалисты подчеркивают: товарооборот между странами ЕАЭC продолжает расти.

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Энергетика Энергетика Китай готовится возобновить импорт сои из США Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.