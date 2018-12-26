Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 4%
Ведомости
11:37

В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель. Нефть WTI впервые с лета прошлого года преодолела отметку в $43, подешевев более чем на 7%.
Ведомости11:37

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Цена на нефть WTI растёт более чем на 5%

RT на русском11:44

Нефть WTI подорожала более чем на 10%

Взгляд.ру16:07

На первых после Рождества торгах нефть подорожала на 8% за день

РБК15:44

Цена нефти Brent превысила $55

ТАСС14:44

Цена на нефть WTI выросла на 10%

Газета.Ru16:35

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на пять процентов

РИА Новости12:13

Стоимость нефти WTI резко выросла на 10 процентов

Экономика сегодня17:01
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Происшествия

В компании «Красное и Белое» проходят обыски

В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено в 11:22
Технологии

«Яндекс» удалил из поиска сайт Telegram

Поисковик «Яндекс» удалил из выдачи официальный сайт Telegram.
Обновлено в 16:05
Футбол

Адвокат Кокорина заявила, что матч с сотрудниками СИЗО не состоится

«Никакого футбольного матча между командой заключённых в лице Кокориных, Мамаева и Протосавицкого и командой администрации СИЗО не состоится и не планировалось», — написала Стукалова в своём Instagram.
Обновлено в 14:47
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 4%

В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.
Обновлено в 11:37
Политика

Трамп нанес необъявленный визит в Ирак

Обновлено в 14:44
Здоровье

Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 03:01
Общество

«Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы

Обновлено в 15:32
Армия и оружие

Трамп: США не собираются выводить войска из Ирака

Соединенные Штаты не собираются выводить свои войска из Ирака.
Обновлено в 16:38
Общество

МВД предложило внести изменения в паспорта россиян

В соответствии с документом, который опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов, на последней странице паспорта, где размещено «Извлечение из положения о паспорте гражданина России», предлагается уточнить информацию о сроках обмена документа.
Обновлено в 11:06
Общество

В Петербурге около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро

Обновлено в 12:22
Политика

Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере

Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в камере, говорится в сообщении пресс-службы посольства России в США.
Обновлено в 16:44
Происшествия

После критики судей СКР решил проконтролировать качество расследований

Проверка качества расследований будет проведена Следственным комитетом России в ответ на критику председателя Московского городского суда Ольги Егоровой, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 17:00
Космос

Зонд New Horizons приступил к изучению астероида

Американский космический зонд New Horizons успешно приближается к астероиду 2014 MU69 и приступил к выполнению своей программы, сообщил в среду научный руководитель миссии Алан Стерн.
Обновлено в 15:47
Общество

Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году

В Минтруде рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году, по прогнозу ведомства, в наступающем году под сокращение могут попасть более 230 тысяч россиян, пишет газета "Известия".
Обновлено в 17:21
Политика

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено в 15:07
Происшествия

В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию

В Германии девятилетний житель города Цетель вызвал полицию из-за того, что ему не понравились его рождественские подарки, сообщает NDR.
Обновлено в 11:58
Политика

Волож и Авен не пришли на встречу с Путиным

В этом году на встречу президента Владимира Путина с представителями бизнеса не пришли Аркадий Волож («Яндекс»), Петр Авен (Альфа-банк), Виталий Савельев («Аэрофлот»), Сергей Чемезов («Ростех»), следует из схемы рассадки, которая оказалась в распоряжении РБК.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Авангард»

СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
Спорт

Карлсен с поражения стартовал на чемпионате мира по быстрым шахматам

Обновлено в 08:17
Общество

Французский пенсионер пересечет Атлантику в бочке

На одном из Канарских островов - Йерро - состоялась торжественная церемония проводов 70-летнего французского путешественника Жан-Жака Савена в плавание через Атлантику в 450-килограммовой бочке.
Обновлено в 10:45
Политика

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Кнессет Израиля в среду проголосовал за самороспуск, сообщает Jerusalem Post.
Обновлено в 13:58
Происшествия

В Москве пассажиров перевезли из Внуково в Домодедово самолетом

Обновлено в 11:49
Футбол

«Интер» впервые с 2016 года обыграл «Наполи»

Обновлено в 17:20
Армия и оружие

Минобороны опубликовало шуточный календарь на 2019 год

Министерство обороны России выпустило шуточный календарь на 2019 год.
Обновлено вчера в 06:53
Политика

Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств

Обновлено в 05:52
Политика

Петр Порошенко отменил военное положение на Украине

Лишь агрессивные действия России вместе с адекватной реакцией Украины и введение военного положения привлекли к этой проблеме надлежащее внимание всей мировой дипломатии.
Обновлено в 08:51
Космос

Ракету «Союз-2.1а» освятят перед пуском с космодрома Восточный

Ракету-носитель "Союз-2.1а" освятят перед запуском с космодрома Восточный, который запланирован на 27 декабря в 05.07 мск, рассказал РИА Новости представитель Благовещенской епархии иеромонах Венедикт.
Обновлено в 01:46
Общество

Росздравнадзор пожаловался в СК на клинику из-за женского обрезания

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на сайте ООО «Классикус», действительно, предлагалась услуга женского обрезания, выполняемого по религиозным и ритуальным мотивам, что является грубейшим нарушением российского законодательства», — сообщили в Росздравнадзоре.
Обновлено в 11:46
Культура

Анастасия Ивлеева покинула шоу «Орел и решка. Перезагрузка»

Сегодня стало известно об окончании сезона. Также и сама Ивлеева сообщила о том, что приняла решение покинуть передачу.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

The Times: на стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков

На стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков. Об этом написал газета The Times.
Обновлено в 05:08
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