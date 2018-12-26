Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 4%
Ведомости
11:37

В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель. Нефть WTI впервые с лета прошлого года преодолела отметку в $43, подешевев более чем на 7%.
Ведомости11:37

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Стоимость нефти WTI резко выросла на 10 процентов

Экономика сегодня17:01

Нефть WTI подорожала более чем на 10%

Взгляд.ру16:07

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на пять процентов

РИА Новости12:13

Цена нефти Brent превысила $55

ТАСС14:44

Цена на нефть WTI выросла на 10%

Газета.Ru16:35

На первых после Рождества торгах нефть подорожала на 8% за день

РБК15:44

Цена на нефть WTI растёт более чем на 5%

RT на русском11:44
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Происшествия

В компании «Красное и Белое» проходят обыски

В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено в 11:22
Общество

Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году

В Минтруде рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году, по прогнозу ведомства, в наступающем году под сокращение могут попасть более 230 тысяч россиян, пишет газета "Известия".
Обновлено в 17:21
Политика

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено в 15:07
Футбол

Адвокат Кокорина заявила, что матч с сотрудниками СИЗО не состоится

«Никакого футбольного матча между командой заключённых в лице Кокориных, Мамаева и Протосавицкого и командой администрации СИЗО не состоится и не планировалось», — написала Стукалова в своём Instagram.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Авангард»

СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие

На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе

Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено в 18:33
Космос

Ракету «Союз-2.1а» освятят перед пуском с космодрома Восточный

Ракету-носитель "Союз-2.1а" освятят перед запуском с космодрома Восточный, который запланирован на 27 декабря в 05.07 мск, рассказал РИА Новости представитель Благовещенской епархии иеромонах Венедикт.
Обновлено в 01:46
Общество

МВД предложило внести изменения в паспорта россиян

В соответствии с документом, который опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов, на последней странице паспорта, где размещено «Извлечение из положения о паспорте гражданина России», предлагается уточнить информацию о сроках обмена документа.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.
Обновлено в 19:08
Армия и оружие

Трамп нанес необъявленный визит в Ирак

Обновлено в 14:44
Космос

Зонд New Horizons приступил к изучению астероида

Американский космический зонд New Horizons успешно приближается к астероиду 2014 MU69 и приступил к выполнению своей программы, сообщил в среду научный руководитель миссии Алан Стерн.
Обновлено в 15:47
Политика

В ВМС США запретят отправлять моряков в карцер на хлеб и воду

Издание напоминает, что в ХІХ веке отправка в карцер на хлеб и воду рассматривалась как альтернатива более жесткому наказанию - порке матросов у мачты, которое было отменено в ВМС США в 1862 году.
Обновлено в 18:34
Технологии

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на Telegram

До финала противостояния Telegram и органов власти в России еще очень далеко, - ранее констатировал в эфире НСН глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Обновлено в 15:34
Политика

Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере

Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в камере, говорится в сообщении пресс-службы посольства России в США.
Обновлено в 16:44
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 4%

В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетные удары Израиля по окрестностям Дамаска

"Сирийская ПВО отразила атаку и сбила большую часть ракет, выпущенных с самолетов ВВС Израиля, зашедших через ливанское воздушное пространство", - заявил собеседник агентства.
Обновлено в 02:12
Кино

Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона

Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет.
Обновлено в 19:54
Политика

Трамп: США больше не могут быть мировым полицейским

Президент США Дональд Трамп во время визита на американскую военную базу в Ираке заявил, что Соединенные Штаты больше не могут быть мировым полицейским.
Обновлено в 17:45
Общество

В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции

На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.
Обновлено в 12:03
Общество

К новому году в России удвоилось число усталых и грустных жителей

К концу 2018 года в России удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнение с декабрем прошлого года (с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов — соответственно), а доля разочарованных — утроилась (с 3 до 10 процентов).
Обновлено в 08:03
Здоровье

Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

Волож и Авен не пришли на встречу с Путиным

В этом году на встречу президента Владимира Путина с представителями бизнеса не пришли Аркадий Волож («Яндекс»), Петр Авен (Альфа-банк), Виталий Савельев («Аэрофлот»), Сергей Чемезов («Ростех»), следует из схемы рассадки, которая оказалась в распоряжении РБК.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Минобороны России выпустило креативный календарь на 2019 год

Креативность разработчиков календаря от Министерства обороны России проявилась в профессиональном армейском юморе.
Обновлено в 04:12
Общество

Названы самые странные и смешные поисковые запросы россиян в 2018 году

Обновлено в 18:42
Политика

NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу

Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу, сообщает The New York Times.
Обновлено в 11:07
Происшествия

В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию

В Германии девятилетний житель города Цетель вызвал полицию из-за того, что ему не понравились его рождественские подарки, сообщает NDR.
Обновлено в 11:58
Происшествия

В Мексике застрелили пять членов одной семьи, отмечавших Рождество

Сразу пять человек были застрелены в мексиканском Акапулько, когда отмечали Рождество.
Обновлено в 18:52
Энергетика

Сечин рассказал о ценах на бензин в 2019 году

Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин оценил перспективы роста цен на бензин в начале 2019 года.
Обновлено в 10:04
Экономика

Китайцы смогут попробовать российское молоко в 2019 году

Российский торговый представитель в Китае Сергей Инюшин не исключил, что экспорт отечественного молока на территорию республики может начаться уже в третьем квартале будущего года.
Обновлено в 19:54
Экономика

Путин подписал закон о повышении минимальной оплаты труда в России

Минимальный размер оплаты труда вырастет на 117 рублей с 1 января 2019 года – соответствующий закон подписал Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:19
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