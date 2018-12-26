Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 4%
Стоимость нефти Brent выросла на 4%Ведомости11:37
В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель. Нефть WTI впервые с лета прошлого года преодолела отметку в $43, подешевев более чем на 7%.
Ведомости11:37
Оценить
18 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Происшествия
В компании «Красное и Белое» проходят обыски
В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
Общество
МВД предложило внести изменения в паспорта
МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 10:53
Здоровье
Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак
Обновлено в 14:41
Общество
Глава Росгвардии рассказал о деньгах на обучение внука в Англии
Обновлено в 14:17
Политика
Украина продлила запрет на въезд мужчинам из России
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил запрет на въезд для российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщил первый замглавы МВД Украины генерал-полковник Сергей Яровой.
Обновлено в 13:57
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 4%
В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.
Обновлено в 11:37
Общество
Власти Петербурга сообщили о прекращении голодовки строителями метро
Ранее сообщалось, что около 30 рабочих «СМУ-11 Метрострой» объявили голодовку. Им не выплачивали зарплату на протяжении четырех месяцев.
Обновлено в 13:50
Футбол
Адвокат Кокорина заявила, что матч с сотрудниками СИЗО не состоится
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ
Два батальона боевиков-исламистов воюют на стороне Украины, причем бойцы одного из них проходили обучение в лагерях ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, пишет британское издание The Times.
Обновлено в 10:54
Политика
Владимир Путин предложил бизнесу активнее подключаться к нацпроектам
"Хочу напомнить и еще раз сказать о том, что уже в первом квартале наступающего года будет развернута работа по этим национальным проектам и, надеюсь, будут достигнуты предметные договоренности с вами, вашими коллегами, которых в этом зале, может быть, и нет, с бизнесом в целом – по развитию нацпроектов", - по-доброму предупредил Путин, напомнив направления для прорыва.
Обновлено в 14:22
Политика
Золотов ответил Навальному на обвинения в присвоении дачи Микояна
В 2016 году Навальный опубликовал расследование, в котором утверждал, что семье Золотова принадлежат квартиры в Москве, дома в Сочи, Барвихе и Геленджике, а также дача Микояна в Одинцовском районе Московской области.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии с территории Ливана
Удар был нанесен по складу боеприпасов: израильские самолеты незаконно проникли в воздушное пространство Ливана для прикрытия и затем атаковали сирийские объекты.
Обновлено в 05:04
Общество
«Яндекс» назвал самые странные поисковые запросы в 2018 году
Обновлено в 09:25
Политика
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
Кнессет Израиля в среду проголосовал за самороспуск, сообщает Jerusalem Post.
Обновлено в 13:58
Происшествия
СК после критики председателя Мосгорсуда проверит качество следствия
"В связи с оценкой следствия, высказанной со стороны судейского сообщества, председатель СК России поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата ведомства затребовать все уголовные дела, которые возвращены судами, а также контрольные производства по уголовным делам, по которым вынесены оправдательные приговоры, в том числе судом присяжных заседателей", - сообщила Петренко.
Обновлено в 12:53
Космос
Единственного россиянина на МКС лишили новогодних подарков
Единственный российский космонавт, находящийся в настоящее время на МКС, останется без новогодних подарков.
Обновлено в 13:01
Политика
В России начнут выращивать опийный мак и коноплю для лечения
Обновлено в 11:40
Общество
В Петербурге около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию
Обновлено в 11:58
Политика
Рэперу Элджею запретили въезд на Украину на три года
Обновлено в 14:16
Политика
Владимир Путин встретится с представителями деловых кругов
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Порошенко: Украина никогда не откажется от Керченского пролива
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина никогда не откажется от использования Керченского пролива для прохода в порты в Азовском море.
Обновлено в 10:44
Авто
Mitsubishi повысит цены на автомобили в России
Обновлено в 05:26
Футбол
Массимо Каррера может стать главным тренером «Оренбурга»
Обновлено в 07:06
Спорт
Карлсен с поражения стартовал на чемпионате мира по быстрым шахматам
Обновлено в 08:17
Политика
Порошенко отменил военное положение на Украине
Глава государства отметил, что уровень преступности в тех областях Украины, где было введено военное положение, снизился на 26% за время его действия.
Обновлено в 07:30
Политика
Маттиас Варниг оставил пост председателя совета директоров «РусАла»
Маттиас Варниг покидает пост председателя совета директоров ОК "РусАл", сообщила алюминиевая компания.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Российский МИД назвал авиаудары Израиля нарушением суверенитета Сирии
Обновлено в 10:09