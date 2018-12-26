В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель. Нефть WTI впервые с лета прошлого года преодолела отметку в $43, подешевев более чем на 7%.

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Энергетика Энергетика Стоимость нефти Brent выросла на 4%

Здоровье Здоровье Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

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Армия и оружие Армия и оружие Российский МИД назвал авиаудары Израиля нарушением суверенитета Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по Дамаску По информации агентства SANA, сирийские ПВО перехватили вражеские цели над западной частью столицы государства – Дамаска.

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