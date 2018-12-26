Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 4%
Ведомости
11:37

В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель. Нефть WTI впервые с лета прошлого года преодолела отметку в $43, подешевев более чем на 7%.
Ведомости11:37

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Стоимость нефти WTI резко выросла на 10 процентов

Экономика сегодня17:01

Нефть WTI подорожала более чем на 10%

Взгляд.ру16:07

Цена на нефть WTI растёт более чем на 5%

RT на русском11:44

Цена нефти Brent превысила $55

ТАСС14:44

Цена на нефть WTI выросла на 10%

Газета.Ru16:35

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на пять процентов

РИА Новости12:13

На первых после Рождества торгах нефть подорожала на 8% за день

РБК15:44
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 21:35, Ашберн
Космос

С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2»

Обновлено в 21:24
Происшествия

В компании «Красное и Белое» проходят обыски

В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено в 11:22
Общество

Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году

В Минтруде рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году, по прогнозу ведомства, в наступающем году под сокращение могут попасть более 230 тысяч россиян, пишет газета "Известия".
Обновлено в 17:21
Армия и оружие

На Украине заявили о взятии под контроль «серой зоны» в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль почти всю "серую зону" на Донбассе.
Обновлено в 18:51
Технологии

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на Telegram

До финала противостояния Telegram и органов власти в России еще очень далеко, - ранее констатировал в эфире НСН глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Обновлено в 15:34
Политика

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено в 15:07
Кино

Скончался озвучивший Сталлоне и Гибсона актер Матвеев

Российский актер Дмитрий Матвеев, чьим голосом говорили Вин Дизель, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне, умер в возрасте 65 лет.
Обновлено в 21:14
Общество

В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции

На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.
Обновлено в 12:03
Общество

МВД предложило внести изменения в паспорта

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Авангард»

СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
Политика

Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине

Журналист австрийского телеканала ORF на Украине Кристиан Вершюц попросил австрийское правительство о помощи, заявив, что опасается за свою жизнь на Украине и пожаловался, что власти в этой стране чинят препятствия для работы.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.
Обновлено в 19:08
Политика

Трамп рассказал, что беспокоился при перелёте в Ирак

Обновлено в 19:49
Футбол

Предварительное следствие в отношении Мамаева и Кокорина завершено

Предварительное следствие по делу о драках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завершено.
Обновлено в 14:29
Политика

Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским

Соединённые Штаты не могут и далее быть мировым жандармом, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего визита в Ирак.
Обновлено в 18:29
Происшествия

В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию

Девятилетний мальчик из немецкого города Цетель остался недоволен рождественскими подарками и вызвал полицию, сообщил 26 декабря телеканал NDR.
Обновлено в 20:06
Политика

Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере

Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в камере, говорится в сообщении пресс-службы посольства России в США.
Обновлено в 16:44
Политика

NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу

Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу, сообщает The New York Times.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Трамп: США не собираются выводить войска из Ирака

Обновлено в 16:38
Общество

«Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы

Обновлено в 15:32
Происшествия

Гражданина Канады судят в Китае за контрабанду наркотиков

Верховный суд китайской провинции Ляонин 29 декабря рассмотрит дело гражданина Канады, который подозревается в незаконном ввозе наркотиков на территорию Китая, что может привести к дальнейшему обострению отношений между Китаем и Канадой.
Обновлено в 20:41
Политика

Авен и Волож игнорировали встречу с Путиным

Как сообщает РБК, согласно схеме рассадки, дискуссию с российским лидером игнорировали представитель «Яндекса» Аркадий Волож, Петр Авен (Альфа-банк), Виталий Савельев («Аэрофлот») и Сергей Чемезов («Ростех»).
Обновлено в 10:26
Энергетика

Сечин рассказал о ценах на бензин в 2019 году

Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин оценил перспективы роста цен на бензин в начале 2019 года.
Обновлено в 10:04
Культура

Ведущая «Орла и Решки» сообщила о закрытии проекта и разрыдалась

Обновлено в 20:34
Экономика

Дальнему Востоку добавили капитала

«ВЭБ.РФ» как единственный акционер фонда увеличил уставный капитал ФРДВ на 10,6 млрд руб.— за счет средств субсидии из госбюджета, предоставленной на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии

Обновлено в 20:17
Здоровье

Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 03:01
Общество

Названы самые востребованные навыки для профессий будущего в России

Самыми востребованными навыками для специалистов в РФ после 2020 года станут ответственность, системное мышление и обучаемость, следует из опроса, проведенного аналитиками НТИ «Автонет».
Обновлено в 20:47
Происшествия

В Японии казнены два преступника

В тюрьме города Осака повешены двое осужденных преступников.
Обновлено в 20:38
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии с территории Ливана

Удар был нанесен по складу боеприпасов: израильские самолеты незаконно проникли в воздушное пространство Ливана для прикрытия и затем атаковали сирийские объекты.
Обновлено в 05:04
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