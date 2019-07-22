Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла до $63,31 за баррельМосковский Комсомолец 01:36

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре стали дороже на 0,21%, достигнув $63,31 за баррель.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Нефть Brent подросла до $63,31 за баррель

Как сообщалось, в минувшую пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение им международных правил судоходства.
Интерфакс23 июля в 01:34

Подробнее о событии

Brent подорожала до $63,32 за баррель

Интерфакс01:54

Стоимость нефти Brent выросла до $63,31 за баррель

Московский Комсомолец01:36

Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США

Экономика сегоднявчера в 01:43

Нефть дорожает на данных по запасам сырья в США и геополитических опасениях

ПРАЙМ01:03

Нефть дорожает, баррель Brent добрался до $64

Росбалтвчера в 02:58

Цены на нефть растут

RT на русском01:10

Цены на нефть продолжают расти

Финмаркетвчера в 01:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Анкаре

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский дипломат был ранен в Анкаре психически неуравновешенным мужчиной, когда вместе с ребёнком возвращался домой.
Обновлено вчера в 15:31
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

Губернатор Пуэрто-Рико объявил об отставке после скандала

Ранее случилась утечка примерно 900 страниц личных текстовых сообщений губернатора Пуэрто-Рико из Telegram, где он употреблял оскорбления в адрес женщин, журналистов, а также критиковал певца Рики Мартина за нетрадиционную ориентацию.
Обновлено в 00:42
Экономика

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети

Обновлено в 01:42
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено вчера в 08:21
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено 23 июля в 18:14
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Экономика

Выручка Mail.ru Group за второй квартал выросла на 22,9%

Совокупная сегментная выручка компании выросла на 22,9% в годовом сравнении и составила 20,045 млн руб.
Обновлено в 02:09
Экономика

ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей

Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

Власти Хабаровского края представят к госнаграде мальчика, спасавшего детей из пожара

Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Павел Прилучный: «Приходится жертвовать общением с детьми»

Артисту пришлось много работать над проектом «В клетке», в котором, помимо роли, занимался и продюсированием.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски

По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено 23 июля в 00:12
Единоборства

Объявлен сбор средств для семьи умершего боксера Дадашева

Международная боксерская федерация (IBF) сообщила о сборе средств от всех желающих для семьи российского боксера Максима Дадашева.
Обновлено в 01:41
Общество

Новый температурный рекорд побит в Германии

«С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)», — цитирует сообщение агентство.
Обновлено вчера в 20:31
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено вчера в 17:56
Экономика

Опрос: 75% россиян не хватает денег до зарплаты

Исследование сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" выявило, сколько денег не хватает россиянам до получения зарплаты.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

В МЧС советуют при походе в лес надевать яркую одежду

Собираясь в лес, желательно надеть яркую одежду и взять с собой еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон.
Обновлено вчера в 21:43
Спорт

Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes

Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил список ФFоrвеs.
Обновлено в 02:20
Общество

Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

В Сочи после сильных ливней сошел сель

В Лазаревском были подтоплены несколько улиц, к утру вода ушла. В Барановском сельском округе сошел сель по ручью Безымянный.
Обновлено в 02:16
Наука

Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза

Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море

Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочного полёта, ведётся поиск пилота.
Обновлено в 02:29
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

У Макаровского моста в Екатеринбурге пытаются спасти человека

У недавно открытого в Екатеринбурге Макаровского моста случился инцидент, в ходе которого пока не могут спасти человека.
Обновлено в 02:02
Футбол

NY Times: УЕФА в 2017 году скрыл проблемы «ПСЖ» с финансовым fair-play

УЕФА в 2017 году мог скрыть проблемы «ПСЖ», связанные с финансовым fair-play.
Обновлено вчера в 18:17
ещё по теме
Главное