Как сообщалось, в минувшую пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение им международных правил судоходства.

с чего всё началось

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре стали дороже на 0,21%, достигнув $63,31 за баррель.

Стоимость нефти Brent выросла до $63,31 за баррель

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