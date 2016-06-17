Энергетика

Стоимость нефти Brent упала ниже $72 за баррельРосбалт 12:09

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов вечером в пятницу резко снизились, несмотря на приостановку поставок нефти из России в Европу по магистральному нефтепроводу «Дружба».
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Цена нефти Brent упала ниже $72 за баррель

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Нефть ускорила снижение

Финмаркет06:27

Мировые цены на нефть падают в пределах 2%

RT на русском06:08

Цены на нефть продолжили резкое падение

Московский Комсомолец06:35

Нефть усилила падение на ожиданиях увеличения её добычи странами ОПЕК+

ПРАЙМ06:54

Нефть дешевеет после обновления максимумов за несколько месяцев

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Нефть «отступила», но временно

REGNUM05:38
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
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ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги

Обновлено в 16:55
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта россиянам

Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский отреагировал на подготовку к выдаче российских паспортов жителям Донбасса, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Политнавигатор".
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Шоу-бизнес

Сестра Быстрицкой из Израиля начала борьбу за ее наследство

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Наука

Найдена причина «кислородной катастрофы» 50 млн лет назад

Ученые Принстонского университета (США) восстановили неизвестные детали глобального катаклизма, случившегося на Земле около 50 миллионов лет назад.
Обновлено в 06:46
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Обновлено вчера в 16:47
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
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Армия и оружие

Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено в 09:11
Гаджеты

«Яндекс» впервые раскрыл доходы от продажи гаджетов

Пока бизнес убыточен: по отчету, его отрицательный вклад в EBITDA составляет 170 млн руб. В предыдущих отчетах "Яндекс" не раскрывал данные о продаже гаджетов.
Обновлено вчера в 17:01
Музыка

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

США прокомментировали размещение ПРО в Румынии

Обновлено в 08:45
Армия и оружие

На подмосковном полигоне прошла последняя репетиция парада Победы

Обновлено в 14:32
Экономика

У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец

Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено в 15:26
Политика

Путин прилетел в Китай на саммит «Один пояс, один путь»

Обновлено вчера в 16:09
Политика

Встреча Путина и Ким Чен Ына началась во Владивостоке

Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский.
Обновлено вчера в 00:09
Политика

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Авто

УАЗ показал обновленный спецавтомобиль «Патриот» для ДПС

Презентация обновлённого внедорожника прошла в рамках конференции «Безопасная дорога», где «Патриот» был принят на снабжение в правоохранительные органы.
Обновлено вчера в 12:48
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ

"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Происшествия

В России загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»

Завод «Красмаш» производит баллистические ракеты для подводных лодок.
Обновлено в 10:03
Кино

Михаил Горбачев экстренно госпитализирован

Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Политика

В WikiLeaks заявили, что США хотят обвинить Ассанжа в шпионаже

Власти США готовятся обвинить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в шпионаже, сообщает WikiLeaks в Twitter.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Финансы

ЦБ не стал корректировать ключевую ставку

В ЦБ РФ прогнозируют, что в первой половине 2020 года инфляция вернется к 4%. Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах 2019 года, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 06:46
Культура

Минкультуры потратит 20 миллионов рублей на бессмертие

В этом году Минкультуры выделило на биеннале 20 миллионов рублей.
Обновлено в 11:26
Здоровье

В Кузбассе второй раз закрыли опасный бассейн в детсаду

По причине угрозы здоровью детей бассейн повторно решили закрыть на 90 суток для исправления всех нарушений.
Обновлено в 06:55
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Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
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Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет

Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
Обновлено в 13:30
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