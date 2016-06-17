Энергетика
Стоимость нефти Brent упала ниже $72 за баррельРосбалт 12:09
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов вечером в пятницу резко снизились, несмотря на приостановку поставок нефти из России в Европу по магистральному нефтепроводу «Дружба».
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:30, Ашберн
Политика
МИД России назвал приговор Бутиной «откровенным политическим заказом»
Приговор, вынесенный американскими властями россиянке Марии Бутиной — позорное пятно на судебной системе США, которая «беспрекословно выполнила откровенный политический заказ».
Обновлено в 14:45
Политика
Трамп высоко оценил заявления Путина после встречи с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что высоко оценивает заявления российского лидера Владимира Путина по КНДР.
Обновлено в 10:09
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Кино
Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге
Обновлено вчера в 19:35
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие
Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
В НАТО дали ответ на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в рамках Московской конференции по международной безопасности заявил, что одним из главных условий для снижения градуса напряженности может стать прекращение активности НАТО вблизи западных российских границ РФ.
Обновлено в 11:59
Экономика
Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн
Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 09:00
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Авто
Aston Martin выпустит спорткар Vantage на «механике»
Британский автомобильный бренд Aston Martin в скором времени выпустит новую модификацию спорткара Aston Martin Vantage, в котором применят механическую трансмиссию.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера
Звезда "Холостяка" Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера Героиня популярного шоу теперь несвободна.
Обновлено вчера в 14:41
Политика
В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами
Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Происшествия
Таксиста оштрафовали за сокрытие боевика
Ранее следствием и судом было установлено, что Бекмурзаев 20 июня 2001 года помог раненному в Грозном Апти Хараеву — полевому командиру из окружения Бараева — добраться домой в село Алхан-Юрт Урус-Мартановского района Чечни.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта россиянам
Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский отреагировал на подготовку к выдаче российских паспортов жителям Донбасса, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Политнавигатор".
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Адвокат Аршавина: «Андрей скучает по дочке, но боится провокаций»
Как говорит адвокат, Андрей не хочет видеться с бывшей женой, но ребенка бы навестил.
Обновлено в 01:00
Футбол
Совет директоров «Спартака» поддержал Кононова
Московский "Спартак" проиграл в третий раз за последние четыре тура РПЛ и потерял шансы на чемпионский титул, однако совет директоров клуба выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову и объявил курс на обновление состава команды.
Обновлено в 15:28
Космос
Астрономы не могут ответить на вопрос, как Луна оказалась там, где она есть
Человечество активно осваивает Луну, но до сих пор не знает ответа на вопрос: как она оказалась там, где она есть.
Обновлено в 11:26
Политика
Предполагаемая дочь Путина вошла в совет по развитию генетики
Список членов совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, в которым упомянута Воронцова, приводится в указе, подписанном президентом Путиным.
Обновлено в 12:35
Космос
Астрономы зафиксировали космическую аномалию
Обновлено в 10:17
Политика
Глава ФБР назвал Россию главной угрозой для США в сфере разведки
Россия представляет собой «чрезвычайно существенную» угрозу для США в сфере разведки.
Обновлено в 11:49
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Обновлено вчера в 18:54
Общество
Правозащитники заявили о первом деле по закону о фейковых новостях
В Архангельске завели первое дело по закону о фейковых новостях.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть
Обновлено в 16:15
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28