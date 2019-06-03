Энергетика
Стоимость нефти Brent упала ниже $61 за баррельDP.RU 01:32
Стоимость фьючерса нефти марки Brent на август 2019 года на лондонской бирже ICE в понедельник, 3 июня, снизилась на 2,2% до $60,62 за баррель. Ранее цена опускалась ниже $61 за баррель 11 февраля 2019 года.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
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30% экономики Красноярского края находится в тени
40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
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Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
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Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
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Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали
Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:40
Гаджеты
Honor 20 стал самым продаваемым смартфоном
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Политика
Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу
«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
Футбол
Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛС
Обновлено в 03:23
Авто
Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.
Обновлено в 09:06
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В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
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Обновлено в 06:29
Экономика
Низкий спрос на мясо в России замедлит производство
По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Политика
В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год
Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Авто
Volvo запустила длительную аренду автомобиля
Обновлено в 07:01
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Гаджеты
Xiaomi и Oppo показали камеру под экраном смартфона
Обновлено в 08:40
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 10:20
Политика
Вексельберг назвал «тотальным кризисом в жизни» санкции США против него
Глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг заявил в интервью Financial Times, что не мог предсказать свое попадание под санкции со стороны США.
Обновлено в 09:19
Космос
Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне
Обновлено в 09:26
Здоровье
Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников
Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко расстроила поклонников своей худобой
Артистка позирует в купальнике, не стесняясь своих торчащих ребер. "Накормить бы тебя" — пишет расстроенный поклонник.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
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Шоу-бизнес
Галина Польских винит себя в трагедии с внуком
Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.
Обновлено в 10:39