Энергетика

Стоимость нефти Brent упала ниже $61 за баррельDP.RU 01:32

Стоимость фьючерса нефти марки Brent на август 2019 года на лондонской бирже ICE в понедельник, 3 июня, снизилась на 2,2% до $60,62 за баррель. Ранее цена опускалась ниже $61 за баррель 11 февраля 2019 года.
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Цена нефтяной корзины ОПЕК упала почти к $64 за баррель

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Цена нефти Brent упала ниже $61

ТАСС01:16

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:03
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
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Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

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Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

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Происшествия

Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

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Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛС

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Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию

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Авто

Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq

Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.
Обновлено в 09:06
Политика

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Экономика

Низкий спрос на мясо в России замедлит производство

По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
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В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

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Volvo запустила длительную аренду автомобиля

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Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
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Режиссеры «Мстителей» сделают мультсериал по Magic: The Gathering

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Склад в гараже: ФСБ нашла в частном доме в Симферополе арсенал оружия

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Виктория Дайнеко расстроила поклонников своей худобой

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Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

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Галина Польских винит себя в трагедии с внуком

Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.
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