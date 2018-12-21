Энергетика
Нефть марки Brent опустилась ниже $54 за баррель
Нефть марки Brent опустилась ниже $54 за баррельDP.RU05:39
Стоимость февральского фьючерса марки Brent опустилась ниже $54 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE в Лондоне.
DP.RU05:39
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Энергетика
«Роснефть» увеличит капитальные вложения до 1,3 трлн руб
«Роснефть» временно увеличит капитальные вложения до уровня в 1,2–1,3 трлн руб. в 2019–2020 годах, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 09:08
Энергетика
Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа
Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП), приняла решение снизить тарифы на транспортировку природного газа в стране с 1 января 2019 года.
Обновлено в 09:00
Энергетика
Россия поможет Судану построить НПЗ в Порт-Судане
В четверг, 20-го декабря, Министерство нефти Судана сообщило, что подписало соглашение о сотрудничестве с российскими компаниями.
Обновлено в 09:15
Энергетика
В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа
Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
Обновлено в 06:52
Энергетика
В Пермском крае повысится плата за газ
За газ для отопительных нужд стоимость повысится на семь копеек (4.91).
Обновлено в 08:08
Энергетика
Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018
За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.
Обновлено в 09:12
Энергетика
«Газпром межрегионгаз Краснодар» назвал количество должников в регионе
ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» подсчитал количество должников за газ в регионе По данным компании, всего в Краснодарском крае 142 тыс. должников — это каждый десятый абонент.
Обновлено в 06:50
Энергетика
Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году
Владельцы нефтяных танкеров в этом году отправили на металлолом рекордное количество таких судов - ровно сотню.
Обновлено в 08:49
Энергетика
ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»
Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.
Обновлено в 04:28
Энергетика
Китай отказывается от импорта нефти из США
Едва заключив перемирие в торговой войне с США, Китай заявил о намерении сократить до минимума или вообще отказаться от импорта североамериканской нефти.
Обновлено в 08:45
Энергетика
В одно из старейших сёл Удмуртии пришёл газ
Блага цивилизации дошли сегодня до старейшего в Удмуртии села - Зура Игринского района.
Обновлено в 09:40
Энергетика
На Каспии компания «Лукойл» добыла 20 миллионов тонн нефти
Обновлено в 05:59
Энергетика
Доходы от нефти и газа за 2018 год растворились в небытие
Из отчета Федеральной таможенной службы следует, что за первые десять месяцев 2018 года российские доходы от экспорта нефти и газа превысили 150 миллиардов долларов.
Обновлено в 11:51
Энергетика
Китайская Dongfang модернизирует электростанцию на Украине
За десять месяцев 2018 года Украина произвела 128,9 миллиарда киловатт-часов, а доля тепловых электростанций составляет 36 процентов.
Обновлено в 03:38
Энергетика
ФАС выдала предупреждение «Газпром межрегионгаз» из-за завышенных цен на гелий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение "Газпром межрегионгаз" из-за завышенных цен на гелий, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:08