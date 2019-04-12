Энергетика

Стоимость нефти Brent стремится к $72 за баррельРосбалт 12 апреля в 09:25

В целом, подытоживает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко, «цены на нефть марки Brent с декабря поднялись на 20%, с начала года — на 30%».
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Фьючерс на сырую нефть Brent на июнь на Лондонской нефтяной бирже 12 апреля составил $71.55 за баррель

АК&М03:06

Мировые цены на нефть завершили торги пятницы ростом

Банки.ру13 апреля в 03:15

Нефть растет в цене на ожиданиях сокращения глобального предложения

ПРАЙМ12 апреля в 14:00

Цены на нефть растут в пятницу

Финмаркет12 апреля в 12:05

Цены на нефть растут Баррель марки Brent подорожал чуть меньше чем на полпроцента и превысит 71 доллар

Эхо Москвы12 апреля в 01:46

Нефть Brent подорожала до $71,1 за баррель

Интерфакс12 апреля в 01:36

Цены на нефть растут

RT на русском12 апреля в 01:07
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Происшествия

В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына

Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В Пензенской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком

Пять человек погибли при столкновении двух машин на федеральной трассе М5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Важное за сутки

20-летняя Алина Санько стала новой «Мисс Россия»

В этом году звание самой красивой девушки нашей страны получила 20-летняя студентка из города Азова Ростовской области Алина Санько.
Обновлено вчера в 02:15
Транспорт

«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам

Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце обвинила Ксению Собчак в мошенничестве

Агата Муцениеце неожиданно набросилась на Ксению Собчак, заподозрив ее в обмане.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес

В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой

Гостелерадиофонд России опубликовал видеоклип на песню "Айсберг" Аллы Пугачевой. Видео выложено в YouTube и на странице в Facebook.
Обновлено в 04:19
Общество

В Госдуме рассказали о праве граждан на перерасчет пенсий

Обновлено вчера в 19:19
Общество

Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»

«Суд постановил: назначить по данному делу комиссионную комплексную финансово-экономическую оценочную искусствоведческую экспертизу», — огласила решение судья.
Обновлено в 04:46
Происшествия

На фиолетовой линии московского метро произошел сбой

Обновлено в 02:55
Космос

Тайны и загадки астрофизиков. Крымские ученые в поисках внеземной жизни

Обновлено в 03:45
Экономика

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Под Липецком погиб солдат-срочник из Башкирии

Предварительная версия гибели солдата - самоубийство.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Возобновлено расследование по делу бывшего директора «Роснано»

Расследование по делу экс-директора госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда возобновил Следственный комитет РФ (СКР), передает 15 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Асниса.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море

Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Тульской области перевернулся автобус с детьми

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в автобусе находилось 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Общество

ВЦИОМ: Четверть россиян никогда не работали по специальности

Почти половина жителей России не работают по своей профессии, которой обучились в учебных заведениях, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:25
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу

Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.
Обновлено вчера в 15:17
Экономика

Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%

Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.
Обновлено в 04:00
Политика

Евросоюз одобрил поправки к Газовой директиве

Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток-2".
Обновлено в 04:29
Авто

Новые правила тюнинга вызвали яростные споры автовладельцев

Новые правила автотюнинга вызвали яростные споры среди российских автовладельцев.
Обновлено в 02:16
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Действующий президент Украины Пётр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве, чтобы принять участие в дебатах с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви

В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.
Обновлено вчера в 23:31
Финансы

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:01
Культура

Малахов обещал раскрыть главную тайну Сергея Зверева

Журналист и телеведущий Андрей Малахов сообщил, что в эфире от 15 апреля шоу «Прямой эфир» зрителей ждёт эксклюзивное откровение от стилиста и шоумена Сергея Зверева.
Обновлено в 04:11
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено в 03:06
Политика

Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля

31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
Обновлено вчера в 22:10
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