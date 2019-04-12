Энергетика
Стоимость нефти Brent стремится к $72 за баррельРосбалт 12 апреля в 09:25
В целом, подытоживает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко, «цены на нефть марки Brent с декабря поднялись на 20%, с начала года — на 30%».
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Цены на нефть растут Баррель марки Brent подорожал чуть меньше чем на полпроцента и превысит 71 доллар
Эхо Москвы12 апреля в 01:46
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Обновлено в 03:55
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Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море
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Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
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Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу
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Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%
Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.
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Действующий президент Украины Пётр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве, чтобы принять участие в дебатах с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
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Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
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Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве
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Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля
31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
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