Энергетика
Стоимость нефти Brent стремится к $69 за баррель, WTI — к $61Росбалт 08:44
Со своей стороны, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин добавляет, что «росту нефтяных цен способствует прогресс в переговорном процессе между США и Китаем по внешнеторговым проблемам, а также позитивная статистика по китайской экономике», и всё это «улучшает перспективы роста глобального спроса на нефть».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Кино
Актер из «Улиц разбитых фонарей» скончался в Петербурге
Обновлено в 19:45
Политика
Болтон напомнил Китаю о намерении США защищать Тайвань
Соединенные Штаты намерены выполнять свои обязательства по защите Тайваня от действий Китая, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 17:46
Авто
Mitsubishi купил лицензию на LADA Vesta у «АвтоВАЗа»
По словам источника, который предпочел остаться засекреченным, представители компании уже приобрели лицензию на модель у «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:44
Политика
В штабе Зеленского порассуждали о переговорах с Трампом и Путиным
Как сообщает украинский телеканал ICTV, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк в беседе с журналистами подчеркнул, что и сам кандидат, и его команда вполне осознают, какая работа им предстоит в случае победы на выборах, и вполне к ней готовы.
Обновлено в 17:50
Авто
Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus
Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
«Воронеж» в Крыму: Средиземное море накроют радиолокационным куполом
Россия построит в Крыму современную радиолокационную станцию.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Алена Водонаева лишилась двух колец с бриллиантами
Алена Водонаева расстроена внезапной пропажей двух дорогих колец с крупными бриллиантами.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Глава МВД России прибыл в Пхеньян
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Северную Корею, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 19:43
Космос
NASA готовит высадку астронавтов на Луну к 2024 году
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
В Китае активно обсуждаются истребители Су-57
Обновлено в 13:29
Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Общество
ТЮЗ под «куполом»: давай сделаем это по-быстрому!
Сегодня, 1 апреля, исполнилось ровно два года, как городские власти ликвидировали торговлю под "куполом", и это не шутка.
Обновлено в 09:59
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Армия и оружие
National Interest назвал российский МиГ-29 монстром
Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии
Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Авто
В сети появились первые изображения новой Lada 4х4
Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой стало плохо во время концерта в клубе
Звезду пришлось под руки вести в гримерку. Ольге Бузовой стало плохо после концерта в одном из ночных клубов Подмосковья.
Обновлено в 03:21
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Экономика
«Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн
«Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента».
Обновлено в 17:43
Шоу-бизнес
Хелен Миррен признана самой красивой постаревшей знаменитостью
В рейтинге самых красивых постаревших знаменитостей среди женщин лидером стала 73-летняя британская актриса и лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен.
Обновлено в 17:33
Интернет
Пользователи Gmail смогут отправлять письма по расписанию
С 1 апреля пользователи Gmail смогут отправлять письма в удобное время.
Обновлено в 18:39
Экономика
«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления
Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».
Обновлено в 07:17
Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Футбол
«Ньюкасл» может приобрести у «Спартака» Зе Луиша
Английский «Ньюкасл», возглавляемый Рафаэлем Бенитесом, может приобрести нападающего московского «Спартака» Зе Луиша.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Авто
На «Автоторе» представили новый автомобиль Hyundai New Mighty
В рамках мероприятия были представлены новые среднетоннажные грузовые автомобили Hyundai New Mighty.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов после сообщений о тяжёлых родах жены попросил не вторгаться в его личную жизнь
«Всем добра», – завершил свой пост Кирилл Сафонов.
Обновлено в 13:11
Интернет
Шпионская программа годами маскировалась под приложения для Android
Вирусная программа маскировалась под приложения мобильных операторов либо сервисные приложения, которые пользователи скачивают для улучшения работы устройств.
Обновлено в 03:29