Стоимость нефти Brent стремится к $69 за баррель, WTI — к $61Росбалт 08:44

Со своей стороны, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин добавляет, что «росту нефтяных цен способствует прогресс в переговорном процессе между США и Китаем по внешнеторговым проблемам, а также позитивная статистика по китайской экономике», и всё это «улучшает перспективы роста глобального спроса на нефть».

Стоимость нефти Brent стремится к $69 за баррель, WTI — к $61

Политика Почему Зеленский выиграл первый тур выборов на Украине По факту Зеленский отнял голоса не только у Порошенко и Бойко, но и у Юлии Тимошенко, которая как минимум 15 лет безуспешно пытается стать президентом Украины и была уверена в своем выходе во второй тур.

Футбол Теллес и Эррера перейдут из «Порту» в «Атлетико» Мексиканский хавбек Эррера перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента. 28-летний игрок достанется мадридскому клубу бесплатно.

Политика СМИ рассказали о подготовке Сочи к первому саммиту Россия-Африка Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на первом совещании по проведению саммита Россия-Африка отметил, что Сочи неоднократно доказывал свою полную приверженность проведению крупных международных мероприятий.

Происшествия Петербургский Главк полиции проверяет инспекция из Москвы Как сообщил 78.ru источник, документы и работу регионального Главка будут проверять 43 сотрудника МВД России.

Экономика Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.

Происшествия Нетрезвый москвич ударил полицейского и спустил на него овчарку Сотрудник правопорядка задержал нетрезвого хозяина овчарки и обезвредил напавшего на него пса.

Происшествия В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант» Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.

Экономика Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ru Сбербанк покупает 100% группы компаний, управляющей сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, говорится в сообщении банка.

Происшествия При ремонте дома в историческом центре Петербурга обнаружили снаряд Снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны обнаружили в понедельник в жилом доме по улице Бармалеева в Петроградском районе Петербурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Происшествия Судью Арбитражного суда Самарской области насмерть сбила машина "ДТП, в котором под колесами автомобиля погиб, по предварительным данным, один из судей Арбитражного суда Самарской области, произошло в воскресенье рано утром в Самаре в районе ул. Третья просека", - сказал источник.

Экономика Названа самая прибыльная компания мира 2018 года Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.

Энергетика Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2» Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.

Экономика Goldman Sachs оценил потери Великобритании из-за Brexit Экономика Великобритании в настоящее время уже потеряла из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit) около 87 млрд (почти $114 млрд).

Футбол Варан сообщил «Реалу» о желании уйти Как отмечается, француз уже сообщил руководству о желании уйти. Партнеры по команде также знают об этом решении.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Происшествия Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.

Политика РФ и Беларусь подписали закон о ратификации протокола в нефтяной сфере Ратификационные процедуры по протоколу о внесении изменений в соглашение между правительствами Союзного государства от 12 января 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов завершены в российской столице.

Политика В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными Сегодняшняя украинская избирательная кампания может войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная.

Политика ЦИК Украины опубликовал первые данные подсчета голосов ЦИК Украины опубликовал первые после окончания выборов данные подсчета голосов, отданных за кандидатов в президенты.

Армия и оружие В порт Одессы прибыли два корабля НАТО В порт Одессы в понедельник прибыли два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария".

Происшествия Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.

Происшествия В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.

Происшествия Найдены тела всех погибших в авиакатастрофе с совладельцем S7 Предположительно на борту частного бизнес-джет Epic-LT находились акционер S7 Airlines Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.

Политика Наташа Королева поздравила Зеленского с успехами на выборах Певица Наташа Королева поздравила шоумена Владимира Зеленского, который лидирует по итогам первого тура голосования в президентских выборах на Украине.

Экономика На соки с сахаром могут поднять НДС Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.

Армия и оружие Умер основатель завода по производству уникальных тягачей для Минобороны Владимир Савельев В начале марта 1978 года возглавил строительство нового завода в Ишимбае, под его руководством в 1981 году ИЗТМ выпустил первую машину, в середине 1980-х годов серийное производство вездеходов было доведено до 250 машин в год.

Интернет Apple не удалось договориться об открытии фирменного магазина в Израиле Компания Apple рассматривала возможность открытия магазина не только в самом высоком израильском здании, но и в других местах — на бульваре Ротшильдов в Тель-Авиве и в торговом центре Malcha в Иерусалиме.