Как отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, нефть растет в цене «после захвата Ираном британского нефтяного танкера в Ормузском проливе в пятницу».

Стоимость нефти Brent стремится к $64 за баррель

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.

Политика Новые тайные тюрьмы нашли на Украине Уточняется, что секретные тюрьмы СБУ располагались в Харькове, Краматорске, Красноармейске, Мариуполе, по всей линии соприкосновения в Донбассе и в других городах страны.

Армия и оружие Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.

Наука Микробный белок и лазер вживили зрительные образы в мозг мышей Лазер и микробный белок ученые вживили зрительные образы в мозг мышей, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.

Армия и оружие ВМС Германии приняли на вооружение новейший вертолёт NH90 Sea Lion Новый NH90 Sea Lion заменит морально устаревший британский вертолёт Westland Sea King Mk.41, стоящий на вооружение с 1973 года.

Политика Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.

Армия и оружие Кедми объяснил, почему США пугает существование России Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.

Происшествия «Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31 Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.

Футбол Директор «Порту» считает «Краснодар» непростым соперником Фернанду Гомеш, занимающий пост директора скаутингового департамента "Порту" прокомментировал результаты жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по результатам которых португальцам достался российский "Краснодар", сообщает ТАСС.

Политика Порошенко собрался расшатать Украину Бывший президент Украины Петр Порошенко планирует создать протестное движение в парламенте и в стране.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Политика Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.

Политика Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Энергетика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Политика Партия Зеленского анонсировала новые выборы Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.

Общество В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний исследовали фотоаппараты 98 моделей, оценив качество снимков, видео, звука, удобство их использования и функциональность.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Общество В России ужесточили правила провоза цветов и фруктов в багаже В свою очередь Газета.ру уточняет, что без фитосанитарных сертификатов можно будет провезти до пяти килограммов фруктов и овощей, а также не больше трех букетов, в каждом из которых должно быть не более 15 цветков.

Кино Мэтт Грейнинг намекнул на второй полнометражный фильм о Симпсонах Создатель мультсериала Мэтт Грейнинг рассказал, что сделать фильм было очень сложно, и силы не продолжение истории сложно найти сразу, даже если фильм принес столько денег.

Общество В России создают добавку к мясным изделиям и колбасе из саранчи Сообщается, что подобные пищевые добавки позволяет заменить традиционные пищевые наполнители, которые изготавливаются в основном из отходов пищевого производства и вводятся в состав мясных продуктов, полуфабрикатов и колбас.

Происшествия Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.

Политика Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.