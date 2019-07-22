Энергетика
Стоимость нефти Brent стремится к $64 за баррельРосбалт вчера в 02:59
Как отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, нефть растет в цене «после захвата Ираном британского нефтяного танкера в Ормузском проливе в пятницу».
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Brent подорожала до $63,34 за баррель из-за роста напряженности на Ближнем Востоке
Интерфаксвчера в 01:37
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:38, Вашингтон
Политика
Часть Венесуэлы осталась без электричества
В большей части Каракаса отключился свет. В других городах Венесуэлы жители также говорят об отсутствии электричества.
Обновлено вчера в 18:58
Политика
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов
Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено вчера в 20:38
Транспорт
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах
Обновлено вчера в 21:28
Гаджеты
Honor 20 Pro получил розово-фиолетовое цветовое оформление
Компания Honor всегда радует поклонников бренда новыми цветовыми решениями. На этот раз розово-фиолетовое оформление получил Honor 20 Pro.
Обновлено вчера в 07:47
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
Обновлено вчера в 22:49
Общество
В Красноярском крае горит более 670 тысяч гектаров леса
Более 670 тысяч гектаров леса горит в Красноярском крае. Об этом ГТРК "Красноярск" сообщили в Министерстве лесного хозяйства.
Обновлено вчера в 07:14
Политика
В Великобритании объявят имя нового премьер-министра
В Великобритании сегодня объявят имя преемника Терезы Мэй.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Киев пригрозил остановить выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Киев не исключает введения санкций в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик из-за решения России выдавать паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 03:18
Технологии
Загадочный корабль эпохи Возрождения найден на дне Балтийского моря
Британские ученые нашли на дне Балтийского моря корабль эпохи Возрождения. Об этом пишет газета The New York Times.
Обновлено в 00:10
Экономика
Банк «Россия» подал иск к Utair на 155 млн рублей
В качестве третьих лиц привлечены 10 банков, в том числе те, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб.
Обновлено вчера в 11:24
Общество
Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей
Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 12:45
Музыка
«Мариинский» стартует во Владивостоке
IV Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» стартует во Владивостоке 24 июля.
Обновлено вчера в 16:19
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем
Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Команда Зеленского решила провести еще одни досрочные выборы
В окружении президента Украины Владимира Зеленского принято решение о проведении досрочных местных выборов.
Обновлено вчера в 13:06
Экономика
Крупнейший итальянский банк уволит тысячи человек
UniCredit функционирует в 18 странах, в России «Юникредит банк», принадлежащий организации, работает с 1989 года и является крупнейшим в стране банком с иностранным участием.
Обновлено в 00:18
Наука
Российские физики открыли новое необычное свойство графена
Константин Новоселов и Андрей Гейм, работающие в Великобритании выходцы из России, получили Нобелевскую премию 2010 года по физике за создание этого материала.
Обновлено вчера в 05:28
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Обновлено вчера в 12:40
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
Центральная избирательная комиссия Украины продолжает подводить итоги внеочередных выборов в Раду.
Обновлено в 00:25
Политика
Лукашенко призвал ЕС помочь Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Самолет, летевший в Анталью, возвращается во Внуково
Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково.
Обновлено вчера в 11:39
Футбол
«Спартак» купит хавбека сборной Уругвая за €15 млн
Как информирует источника, сумма трансфера должна составить €15 млн.
Обновлено вчера в 19:48
Футбол
ПАОК предложил без жеребьевки назначать «Аякс» своим соперником в ЛЧ
Греческий футбольный клуб ПАОК в шутливой форме предложил без жеребьевки назначать голландский "Аякс" своим соперником в квалификации Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву
В Санкт-Петербурге возле своего дома была убита активистка Елена Григорьева. Об этом в своем Facebook сообщил правозащитник Динар Идрисов.
Обновлено вчера в 12:52
Гаджеты
Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп
Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.
Обновлено вчера в 04:07