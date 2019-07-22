Энергетика

Стоимость нефти Brent стремится к $64 за баррельРосбалт 02:59

Как отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, нефть растет в цене «после захвата Ираном британского нефтяного танкера в Ормузском проливе в пятницу».
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Цена нефтяной корзины ОПЕК опустилась ниже $63 за баррель

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SIA.ru20 июля в 01:07

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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 21:11, Вашингтон
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Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
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Режим «черного неба» введен в Кемерово из-за красноярских пожаров

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Лимон благотворно влияет на работу печени и желудка

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Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

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Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
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Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%

С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие

Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона

Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.
Обновлено в 20:56
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Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
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Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.
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Похититель картины Куинджи из Третьяковки заплатил 13 тыс. рублей

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Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
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Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»

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Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
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Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной

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Кравчук призвал не назначать иностранцев в руководство Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал новые украинские власти не назначать на руководящие должности иностранцев.
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Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
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Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах в Верховную Раду вместе со своей супругой.
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Кедми объяснил, почему США пугает существование России

Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.
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В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
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