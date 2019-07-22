Энергетика
Стоимость нефти Brent стремится к $64 за баррельРосбалт 02:59
Как отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, нефть растет в цене «после захвата Ираном британского нефтяного танкера в Ормузском проливе в пятницу».
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Политика
Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
Обновлено в 14:13
Общество
Роструд назвал регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
Роструд назвал регионы России с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Двое детей пострадали в массовом ДТП в Ленобласти
Обновлено в 19:19
Политика
СМИ: Олег Кожемяко может сменить на посту полпреда Юрия Трутнева
Олег Кожемяко может сменить место работы и стать дальневосточным полпредом.
Обновлено в 20:29
Авто
Названы авто, на уход за которыми россияне тратят больше времени
Обновлено в 17:29
Происшествия
Петербурженки съели уголовное дело и получили условный срок
Две жительницы Санкт-Петербурга пытались спасти своего родственника от тюрьмы, одна из них съела материалы уголовного дела.
Обновлено в 21:05
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
Обновлено в 16:56
Здоровье
Лимон благотворно влияет на работу печени и желудка
Обновлено в 10:48
Происшествия
Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании
Обновлено в 16:03
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона
Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.
Обновлено в 20:56
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Политика
Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу
Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.
Обновлено в 18:20
Общество
В продукты россиян добавят панцири саранчи
В продукты питания россиян планируется добавить биологические добавки, в состав которых будет входить панцирь саранчи.
Обновлено в 04:52
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Музыка
Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»
Обновлено в 18:12
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Футбол
«Краснодар» в квалификации ЛЧ сыграет с «Порту»
Крайне не удачный жребий выпал «Краснодару»: по сути единственный ТОП-клуб из корзины достался уже в 3-м квалификационном раунде ЛЧ - португальский «Порту».
Обновлено в 06:29
Политика
Кравчук призвал не назначать иностранцев в руководство Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал новые украинские власти не назначать на руководящие должности иностранцев.
Обновлено в 19:07
Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах в Верховную Раду вместе со своей супругой.
Обновлено вчера в 09:02
Армия и оружие
Кедми объяснил, почему США пугает существование России
Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.
Обновлено в 15:32
Космос
Скончался первый руководитель полетов космических миссий NASA
Первый руководитель полетов космических миссий NASA Крис Крафт ушел из жизни в США на 96 году.
Обновлено в 20:56
Экономика
В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено в 15:28