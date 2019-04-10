Энергетика
Стоимость нефти Brent снижается, но остается выше $71 за баррельРосбалт 02:28
В свою очередь, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $70,4-71,8 за баррель».
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Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Политика
В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»
Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Экономика
Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции
На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась в Instagram яркими кадрами из Кении
Бывшая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак опубликовала в личном микроблоге яркую фотографию из Кении.
Обновлено в 05:21
Общество
В эфире Первого канала Гордон угрожал кирпичом саратовской чиновнице
Программа вышла в эфир вчера, 10 апреля.
Обновлено в 05:27
Политика
Reuters: президент Судана ушел в отставку
Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, в настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета.
Обновлено в 03:52
Политика
Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву
Обновлено вчера в 11:03
Футбол
Адвокат Кокорина: «Прокурор попросит наказание где-то через месяц»
Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов высказал мнение, когда же будет озвучено наказание для подозреваемых.
Обновлено в 04:45
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Экономика
ЕС заблокировал первый запрос России по спору о пошлинах в ВТО
"Европейский союз заблокировал первый запрос России об учреждении панели арбитров по поводу антидемпинговых мер ЕС в отношении импорта холоднокатаного проката из России", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
На Морском салоне в Петербурге покажут 15 новых кораблей
Посетителям салона представят пятнадцать новых кораблей и катеров военно-морского флота.
Обновлено в 05:46
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Воронеже задержали водителя, специально сбившего курсанта МЧС
Обновлено вчера в 03:07
Транспорт
В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах
В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
Обновлено в 04:30
Футбол
Финал Кубка России по футболу состоится в Самаре
На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) определилось место проведения финала Кубка России.
Обновлено в 05:36
Интернет
Компания Google представила новый сервис Currents
Американская корпорация Google анонсировала запуск корпоративного сервиса Currents Планируется, что новый коммуникативный сервис для корпоративного общения будет улучшенной версией Google+, который ранее закрыли из-за низких рейтингов и уязвимостей.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки
Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Технологии
«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin
Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 4 получил инновационную силовую установку
К сожалению, детальные характеристики инновационной силовой установки для Tiggo e, пока не озвучены.
Обновлено вчера в 22:11
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения клещевым энцефалитом
Роспотребнадзор рассказал россиянам об основных мерах профилактики заражения клещевым энцефалитом, признаках этой болезни и рисках подвергнуться атаке вируса.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву обворовали в Лондоне
Несколько дней назад ведущая Лера Кудрявцева отправилась с частной поездкой в Великобританию, но отдых обернулся злоключениями.
Обновлено в 03:07