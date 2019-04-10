Энергетика

Стоимость нефти Brent снижается, но остается выше $71 за баррельРосбалт 02:28

В свою очередь, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $70,4-71,8 за баррель».
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Мировые цены на нефть завершили торги среды ростом

Банки.ру01:56

Стоимость нефти Brent снижается, но остается выше $71 за баррель

Росбалт02:28

Нефть подешевела из-за роста запасов в США, опасений об экономике

Financial One03:18

Нефть дешевеет на данных по росту запасов в США

ПРАЙМ01:21

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

RT на русском01:17

Цена нефти Brent поднялась до $70,7 за баррель после снижения днем ранее

Интерфаксвчера в 01:36

Цены на нефть незначительно растут после снижения накануне

Финмаркетвчера в 01:19
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Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Политика

В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»

Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Политика

Британская полиция задержала Ассанжа

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Экономика

Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции

На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась в Instagram яркими кадрами из Кении

Бывшая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак опубликовала в личном микроблоге яркую фотографию из Кении.
Обновлено в 05:21
Общество

В эфире Первого канала Гордон угрожал кирпичом саратовской чиновнице

Программа вышла в эфир вчера, 10 апреля.
Обновлено в 05:27
Политика

Reuters: президент Судана ушел в отставку

Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, в настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Водитель Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

Обновлено в 06:14
Политика

Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву

Обновлено вчера в 11:03
Футбол

Адвокат Кокорина: «Прокурор попросит наказание где-то через месяц»

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов высказал мнение, когда же будет озвучено наказание для подозреваемых.
Обновлено в 04:45
Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Экономика

ЕС заблокировал первый запрос России по спору о пошлинах в ВТО

"Европейский союз заблокировал первый запрос России об учреждении панели арбитров по поводу антидемпинговых мер ЕС в отношении импорта холоднокатаного проката из России", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

На Морском салоне в Петербурге покажут 15 новых кораблей

Посетителям салона представят пятнадцать новых кораблей и катеров военно-морского флота.
Обновлено в 05:46
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Воронеже задержали водителя, специально сбившего курсанта МЧС

Обновлено вчера в 03:07
Транспорт

В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах

В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
Обновлено в 04:30
Футбол

Финал Кубка России по футболу состоится в Самаре

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) определилось место проведения финала Кубка России.
Обновлено в 05:36
Интернет

Компания Google представила новый сервис Currents

Американская корпорация Google анонсировала запуск корпоративного сервиса Currents Планируется, что новый коммуникативный сервис для корпоративного общения будет улучшенной версией Google+, который ранее закрыли из-за низких рейтингов и уязвимостей.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Суд может вернуть в прокуратуру дело экс-бухгалтера «Седьмой студии»

Обновлено в 06:38
Происшествия

Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки

Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Технологии

«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin

Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Авто

Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году

В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Авто

Кроссовер Chery Tiggo 4 получил инновационную силовую установку

К сожалению, детальные характеристики инновационной силовой установки для Tiggo e, пока не озвучены.
Обновлено вчера в 22:11
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения клещевым энцефалитом

Роспотребнадзор рассказал россиянам об основных мерах профилактики заражения клещевым энцефалитом, признаках этой болезни и рисках подвергнуться атаке вируса.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву обворовали в Лондоне

Несколько дней назад ведущая Лера Кудрявцева отправилась с частной поездкой в Великобританию, но отдых обернулся злоключениями.
Обновлено в 03:07
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