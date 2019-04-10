Энергетика

Стоимость нефти Brent снижается, но остается выше $71 за баррельРосбалт 02:28

В свою очередь, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $70,4-71,8 за баррель».
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Мировые цены на нефть завершили торги среды ростом

Банки.ру01:56

Цена нефти Brent поднялась до $70,7 за баррель после снижения днем ранее

Интерфаксвчера в 01:36

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

RT на русском01:17

Нефть дешевеет на данных по росту запасов в США

ПРАЙМ01:21

Цена на нефть растет на биржах. Баррель марки Brent торгуется выше 71 доллара

Эхо Москвывчера в 11:31

Стоимость нефти Brent снижается, но остается выше $71 за баррель

Росбалт02:28

Цены на нефть незначительно растут после снижения накануне

Финмаркетвчера в 01:19
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Общество

Скончался профессор и меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 04:50
Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Общество

Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Обновлено в 03:00
Политика

Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и груш

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет ввоза яблок и груш из республики в Россию, сравнил эти ограничительные меры с санкциями.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Дочь Галкина и Пугачевой уже разговаривает на французском

Отец проверил знания девочки Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Максима Галкина появилось долгожданное видео с участием его маленькой наследницы Елизаветы.
Обновлено в 05:12
Политика

Президент Судана ушел в отставку

Президент Судана Омар аль-Башир покинул свой пост. В ближайшее время будет объявлено о переходе власти к переходному совету.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Саратове два адвоката задержаны за вымогательство

В Саратове региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении двух адвокатов.
Обновлено в 04:45
Транспорт

За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Космос

ОАЭ планируют купить у России корабль «Союз»

ОАЭ планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» для запуска на орбиту Земли двух космонавтов, рассказал в интервью «РИА Новости» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Шоу-бизнес

Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимок топлес

Молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в социальной сети откровенное изображение.
Обновлено вчера в 13:23
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Егор Крид остался без номинации на премии МУЗ-ТВ

Поклонники Егора Крида с нетерпением ждали появления артиста в номинации «Лучший исполнитель» на премии телеканала МУЗ-ТВ, но их надежды, к сожалению, не оправдались.
Обновлено в 03:50
Спорт

Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ

Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в Фукуоке (Япония).
Обновлено в 04:58
Происшествия

Мать сбившего курсанта воронежца заверила, что он психически болен и почти слеп

Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Павел Табаков отказывается работать не в удовольствие

Обновлено в 02:50
Общество

Названы самые востребованные рабочие специальности в России

По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51
Политика

Депутат Рады объяснил, почему Украине далеко до вступления в ЕС и НАТО

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович пояснил журналистам NewsOne, почему Незалежную не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес

В браке с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева ждала ребенка

До брака с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева была замужем за своим концертным директором Евгением Болдиным.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Дарья Валитова обратилась к журналистам через социальные сети

Обновлено в 03:24
Гаджеты

В Сети показали первый телефон Apple 1993 года

Обновлено вчера в 13:00
Политика

Стало известно, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах признает поражение и поздравит Зеленского с победой, сообщил источник в его штабе.
Обновлено вчера в 06:59
Здоровье

Назван главный ночной симптом рака

Специалисты Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме онкологии, который чаще всего проявляется в темное время суток, передает Express.Сильное регулярное ночное потоотделение может быть симптомом рака, считают британские онкологи.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»

Ко второму чтению законопроекта о «суверенном интернете» Госдума одобрила ряд поправок к нему.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол

«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги

Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Хоккей

«Коламбус» одержал волевую победу над «Тампой» на старте плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:39
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