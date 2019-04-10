Энергетика
Стоимость нефти Brent снижается, но остается выше $71 за баррельРосбалт 02:28
В свою очередь, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $70,4-71,8 за баррель».
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Цена на нефть растет на биржах. Баррель марки Brent торгуется выше 71 доллара
Эхо Москвывчера в 11:31
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