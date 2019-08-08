Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57 за баррельNews.ru 07 августа в 10:21
Цена на нефть Brent впервые с 4 января опустилась ниже $57 за баррель. Стоимость контрактов чёрного золота с поставками в октябре по состоянию на 17:00 мск упала на торгах в Лондоне на $2,26, до $56,68. В США нефть также заметно снижается в цене.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:33, Вашингтон
Общество
Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка
Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Неизвестный повредил картину в галерее Шилова в Москве
Злоумышленник повредил картину "Портрет художника Суздальцева" Александра Шилова в галерее художника на Знаменке в центре Москвы.
Обновлено в 04:57
Кино
Хидэо Кодзиму раскритиковали за плакат фильма «Т-34»
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело
В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
Экономика
Федеральный министр попросил Utair ограничить рост продаж билетов
Глава Минтранса Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair ограничить рост продажи билетов.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
В Москве похоронили Вилли Токарева
В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Политика
Гварамия обвинен в финансовых махинациях
Главная прокуратура Грузии выдвинула обвинение бывшему генеральному директору "Рустави 2" Нику Гварамия в финансовых махинациях, которые привели к ущербу телекомпании в размере более 7 миллионов лари (порядка 2,38 миллиона долларов).
Обновлено в 07:07
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
По мнению политика, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии – если перестанет существовать Россия, процитировал его слова «Стране Советов» эксперт онлайн.
Обновлено вчера в 01:00
Культура
Мини-сериал «Короче» претендует на «Серебряную кнопку» YouTube
Мини-сериал "Короче" может претендовать на "Серебряную кнопку" YouTube.
Обновлено в 09:25
Общество
Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля
Обновлено в 09:26
Политика
Самолет России пролетел над Украиной вопреки запрету
Российский самолет впустили в воздушное пространство страны, несмотря на запрет. Об этом сообщается на странице "Украэроруха" в фейсбуке.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Дочь Пригожина похудела на 21 кг
За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.
Обновлено в 05:10
Политика
Зеленский не захотел подписывать заявление с патриархом Варфоломеем
Обновлено вчера в 13:59
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Назван размер зарплаты космонавтов в России
Дополнительно за один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три — 120%.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток
Адвокат Владимир Воронин сообщил порталу "МБХ Медиа", что Ивана Жданова, главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, отправили под административный арест на 10 суток.
Обновлено в 08:01
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар
Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.
Обновлено в 04:27
Политика
Минсельхоз выступил против запрета уничтожения санкционных продуктов
В письме замглавы Минсельхоза Оксаны Лут сказано, что санкционные продукты, как правило, ввозятся в Россию по поддельным документам или без соответствующих документов вовсе, что «может привести к риску причинения вреда жизни и здоровью граждан, высоким рискам заноса на территорию страны опасных карантинных организмов и болезней животных».
Обновлено в 01:33
Общество
В Москве 10 августа пройдут соревнования по вождению автозаков
В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в Москве в воскресенье, 10 августа масштабный турнир по вождению автозаков.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Летевший в Грецию самолет вынужденно сел в Краснодаре
Обновлено в 07:31