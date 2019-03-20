Энергетика
Стоимость нефти Brent пытается удержаться выше $67 за баррельРосбалт 08:35
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов опускаются на фоне опасений по поводу возможного обострения торгового конфликта США и Китая.
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Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Спорт
Биатлонистов и богов призвали различать
Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал ситуацию с пропуском трёх допинг-тестов россиянкой Маргаритой Васильевой.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
ВВС США начали поиск подрядчиков для создания имитации Су-57
В заявке ВВС США говорится, что ведомство ищет подрядчиков для создания воздушных целей, которые способны имитировать на учениях российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.
Обновлено в 05:05
Кино
Умер народный артист России Анатолий Адоскин
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
ВМФ РФ получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году
Военно-морской флот (ВМФ) России получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году.
Обновлено в 06:37
Политика
Токаев предложил переименовать столицу Казахстана
Обновлено в 03:57
Общество
Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров
Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.
Обновлено в 00:39
Космос
Российская станция на Венере сможет проработать только три часа
Продолжительность работы российской станции «Венера-Д» на поверхности планеты составит не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Семеро россиян ограбили обменник на Бали
Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.
Обновлено в 05:35
Общество
Продолжительность жизни в России превысила 73 года
Средняя продолжительность жизни в России, по данным за 2018 год, составила более 73 лет, сообщила журналистам директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
Обновлено в 08:56
Спорт
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ в Японии
Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму
"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
Обновлено в 09:03
Общество
Bayer проиграла первый суд о канцерогенном гербициде Roundup
Немецкая компания Bayer AG проиграла первый этап судебного разбирательства в США по делу о гербициде Roundup.
Обновлено в 04:48
Кино
Сербские зрители увидели «Балканский рубеж»
Милош Бикович — пожалуй, самый знаменитый из молодых сербских актеров и главный герой светских хроник Белграда, в фильме "Балканский рубеж" играет полицейского со шрамом на пол-лица.
Обновлено вчера в 18:35
Гаджеты
Apple представила новые наушники AirPods
Новые AirPods оснащены процессором Apple H1, который, по заявлению компании, позволил повысить качество воспроизведения, увеличить скорость соединения наушников с устройствами, а также продлить время работы в режиме разговора без подзарядки на один час.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Полиция сняла с рейса Сочи–Москва двух дебоширов
Сотрудники правоохранительных органов сняли с авиарейса Сочи–Москва двух пассажиров, которые во время посадки на борт самолета оскорбляли с использованием нецензурной лексики других граждан и экипаж, сообщает 20 марта «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 06:39
Театры
Умер оперный певец Сергей Балашов
В Москве на 48-м году жизни скончался оперный певец Сергей Балашов.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы
Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено вчера в 09:11
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили в ведомстве, сейчас получаемая пенсия индексируется, а только потом, с помощью социальной доплаты, доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
Обновлено в 01:48
Экономика
Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox
Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят рядом с мужем Божены Рынски
Певицу Юлия Началову похоронят на Троекуровском кладбище рядом с одним из основателей канала НТВ Игорем Малашенко, мужем светской львицы Божены Рынски.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Политика
Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах
Глава государства пригласил британских предпринимателей принять участие в реализации национальных проектов России.
Обновлено в 08:33