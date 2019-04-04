Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррельМосква 24 14:20

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 70,03 доллара за баррель, передает ТАСС. Эти данные приводятся по состоянию на 20:53 по московскому времени.
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