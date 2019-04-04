Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррельМосква 24 14:20
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 70,03 доллара за баррель, передает ТАСС. Эти данные приводятся по состоянию на 20:53 по московскому времени.
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Кино
Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 09:06
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Здоровье
Названы основные причины отрыва тромба
Среди основных причин образования тромбов - долгое малоподвижное состояние, злоупотребление алкоголем, курение и хронические заболевания, передает аif.ru.
Обновлено в 05:53
Общество
В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат
Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено в 11:25
Политика
Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.
Обновлено в 02:43
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Политика
Прилепин: Зеленский не завоюет, а отпустит Донбасс
Писатель Захар Прилепин высказал мнение, что Владимир Зеленский, в случае победы на выборах президента Украины, не сможет с выгодой для Киева разрешить ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 09:26
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие
Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь
По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено в 13:55
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
Длинные майские каникулы стали результатом переноса выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля, пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 07:15
Футбол
Рауль Рианчо рассказал, почему вернул Глушакова в состав «Спартака»
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, какими качествами обладает капитан команды Денис Глушаков.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Против замглавы минздрава Якутии возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы якутского минздрава после обысков в здании министерства, она подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Авто
Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая
По некоторым данным, седан появится и на других рынках, но на каких конкретно пока неизвестно.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Зеленограде автомобиль сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Автомобиль сбил несовершеннолетнего в Зеленограде на улице Новокрюковской, водитель скрылся с места происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 09:23
Футбол
Сборная России поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 50 на 46 место в обновленном рейтинге ФИФА. В активе национальной команды 1425 очков.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Футболисты Кокорин и Мамаев остались под арестом до осени
Сторона обвинения просила продлить на полгода содержание Кокорина и Мамаева под стражей (срок предыдущего ареста истекал 8 апреля), так как считает, что они опасны для общества и могут скрыться.
Обновлено вчера в 13:15
Футбол
Калошин: «Многие клубы высказались, что финансирование VAR дороговато»
На общем собрании РПЛ, которое недавно состоялось, мы делали определенную презентацию, показывали цифры. Многие высказались, что дороговато.
Обновлено в 09:54
Наука
Ученые заявили о смертельном вреде куриных яиц
Ученые Северо-Западного университета США предупреждают: употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, материал опубликован на портале MedicalXpress.
Обновлено в 09:38
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Политика
Путин поручил принять закон по защите капиталовложений
Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Подмосковье произошло ДТП с пятью автомобилями
Обновлено в 13:17
Экономика
Армения попросила Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию АЭС
Армения просит Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию Армянской АЭС, сообщил начальник управления внешних связей министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Тигран Мелконян в четверг на 19-м заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.
Обновлено в 12:52
Политика
Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык в системе школьного образования является серьезной угрозой для эстонской культуры и языка.
Обновлено в 11:32
Футбол
Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Футбол
Определились соперники сборной России U-17 на чемпионате Европы
Юношеская команда России, главным тренером которой является известный отечественный специалист Дмитрия Хомуха, сегодня узнала соперников по финальному раунду чемпионата Европы среди команд не старше семнадцати лет.
Обновлено в 14:43