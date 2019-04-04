Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррельРоссийская газета вчера в 23:34

Цены на нефть умеренно снизились после публикации данных о резком росте товарных запасов нефти в США. Стоимость майского фьючерса на американский сорт WTI опустилась до 62,38 доллара за баррель, Brent до 69,27 доллара за баррель.

Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррель

Политика Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.

Экономика Часть банкоматов опять не принимает купюры в 5000 рублей В воскресенье знакомые сотрудника «Ведомостей» не смогли внести купюры в 5000 руб. в банкомат Сбербанка в Москве, не смогли сделать это и другие клиенты, после чего служащий отделения признался: купюры в 5000 руб. «не принимаются».

Общество Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России за прошлый год увеличилась в 32 субъектах РФ.

Политика Улицу в центре Киева назвали в честь американского сенатора Маккейна Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Политика Зеленский сдал анализы перед дебатами в частной клинике Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский в продолжение дискуссии об условиях проведения дебатов накануне второго тура выборов сдал анализы на содержание в организме алкоголя и наркотиков в одной из частных клиник Киева.

Авто Volkswagen выпустил юбилейный 30-миллионный Passat Passat входит в тройку самых популярных моделей производителя, за 46 лет компания выпустила 30 миллионов экземпляров.

Армия и оружие Депутат бундестага призвал распустить НАТО Депутат бундестага Александр Ной в статье для Die Freiheitsliebe заявил, что «Левая партия требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а сам блок распустили».

Происшествия В Дзержинске произошел взрыв на заводе В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".

Политика России задали вопросы о сбитом «Боинге» В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».

Экономика Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.

Технологии Российские продавцы вместе с китайскими смогут торговать на AliExpress «В ближайшее время глобальный маркетплейс откроется для российских продавцов», — рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

Авто Audi Q8 планируют выпускать в России В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.