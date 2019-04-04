Энергетика

Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррельРоссийская газета вчера в 23:34

Цены на нефть умеренно снизились после публикации данных о резком росте товарных запасов нефти в США. Стоимость майского фьючерса на американский сорт WTI опустилась до 62,38 доллара за баррель, Brent до 69,27 доллара за баррель.
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