Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррельТК Звезда 14:01

Цена на нефть бренда Brent превысила 69 долларов за баррель. Эта ситуация наблюдается впервые с 13 ноября 2018 года.
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Цена на нефть превысила $69 за баррель впервые с ноября 2018 года

РБК13:32

Стоимость нефти марки Brent превысила 69 долларов за баррель впервые с ноября прошлого года

Эхо Москвы14:03

Цена нефти Brent впервые с 2018 года превысила $69

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Цена нефти Brent впервые с ноября 2018-го превысила $69 за баррель

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Цена нефти Brent превысила $69 за баррель

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Банки.ру30 марта в 03:19
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Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР

Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
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Скончался российский актер Александр Васильев

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Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
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Дата начала строительства новой солнечной электростанции близ Чернобыля пока неизвестна.
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Более 40% всех заемщиков в РФ допускали просрочку по кредиту хотя бы на день - эксперты

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Фильм «Дамбо» возглавил российский прокат

Фильм студии Disney «Дамбо», который является ремейком одноименного мультфильма 1941 года, возглавил российский прокат.
Обновлено в 04:53
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В Екатеринбурге разгромили офис представительства газеты «Коммерсантъ»

В Екатеринбурге неизвестные устроили погром в офисе регионального представительства одной из федеральных газет.
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Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
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Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

В НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море

Постпред заявила, что руководители внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО встретятся в американской столице 3-4 апреля, где обсудят вопросы, касающиеся расширения присутствия в Черном море.
Обновлено в 12:11
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Траты россиян на АЗС за год выросли на 11%, до 715-720 руб за один раз

Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11% — до 715-720 рублей за один раз, свидетельствуют данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", его текст есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:26
Происшествия

Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов

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Происшествия

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Происшествия

СК проверит обстоятельства смерти пенсионера в супермаркете Москвы

Пенсионер не оплатил товар в одном из супермаркетов Москвы и таинственно умер.
Обновлено в 16:53
Кино

Вышел трейлер пятого сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов»

Обновлено в 05:03
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес

Хелен Миррен признана самой красивой постаревшей знаменитостью

В рейтинге самых красивых постаревших знаменитостей среди женщин лидером стала 73-летняя британская актриса и лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен.
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Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

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Космос

Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
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Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Происшествия

В Германии пока не знают причин крушения самолета с совладелицей S7

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Политика

Президент Алжира пообещал уйти в отставку

Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика обещает уйти в отставку до истечения полномочий 28 апреля 2019 года, 1 апреля передает агентство Associated Press.
Обновлено в 13:25
Футбол

Лам может возглавить футбольный союз Германии

Экс-защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам – в списке кандидатов на должность главы союза футбола Германии, сообщает Goal.com.
Обновлено в 16:15
Политика

Европейские наблюдатели рассказали о нарушениях на украинских выборах

Руководитель миссии Европейского бюро по наблюдению за выборами (ENEMO) на Украине Златко Вуйович заявил в эфире программы "Свобода слова", что нарушения на президентских выборах в Незалежной имели место, однако существенно не сказались на итоги голосования.
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Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали

Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Транспорт

Эксперт: пассажиры страдают из-за «нелепых» условий, в которые поставили перевозчиков Алтая

Как власти на шесть лет опоздали со спасением отрасли и почему городские перевозчики боятся введения тахографов, altapress.ru рассказал президент некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая» Николай Орлов.
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Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
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Обновлено в 20:30
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Продажи нового Nissan Qashqai запустили в России

Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai.
Обновлено в 09:03
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