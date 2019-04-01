Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррельТК Звезда 14:01
Цена на нефть бренда Brent превысила 69 долларов за баррель. Эта ситуация наблюдается впервые с 13 ноября 2018 года.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:30, Ашберн
Политика
Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР
Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:16
Кино
Скончался российский актер Александр Васильев
Обновлено в 21:14
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Экономика
В Чернобыле появится солнечная электростанция
Дата начала строительства новой солнечной электростанции близ Чернобыля пока неизвестна.
Обновлено в 21:21
Авто
Японский авторынок сократился на 6% в марте
Обновлено в 11:26
Экономика
Более 40% всех заемщиков в РФ допускали просрочку по кредиту хотя бы на день - эксперты
Почти половина россиян (43-45%) россиян с кредитной историей допускали просрочку по кредиту хотя бы на один день, при этом около трети таких заемщиков начинают "серийно" задерживать платежи, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Обновлено в 20:35
Кино
Фильм «Дамбо» возглавил российский прокат
Фильм студии Disney «Дамбо», который является ремейком одноименного мультфильма 1941 года, возглавил российский прокат.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Екатеринбурге разгромили офис представительства газеты «Коммерсантъ»
В Екатеринбурге неизвестные устроили погром в офисе регионального представительства одной из федеральных газет.
Обновлено в 07:21
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
В НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море
Постпред заявила, что руководители внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО встретятся в американской столице 3-4 апреля, где обсудят вопросы, касающиеся расширения присутствия в Черном море.
Обновлено в 12:11
Экономика
Траты россиян на АЗС за год выросли на 11%, до 715-720 руб за один раз
Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11% — до 715-720 рублей за один раз, свидетельствуют данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", его текст есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:26
Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено в 10:12
Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Происшествия
СК проверит обстоятельства смерти пенсионера в супермаркете Москвы
Пенсионер не оплатил товар в одном из супермаркетов Москвы и таинственно умер.
Обновлено в 16:53
Кино
Вышел трейлер пятого сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов»
Обновлено в 05:03
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Хелен Миррен признана самой красивой постаревшей знаменитостью
В рейтинге самых красивых постаревших знаменитостей среди женщин лидером стала 73-летняя британская актриса и лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен.
Обновлено в 17:33
Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Происшествия
В Германии пока не знают причин крушения самолета с совладелицей S7
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Президент Алжира пообещал уйти в отставку
Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика обещает уйти в отставку до истечения полномочий 28 апреля 2019 года, 1 апреля передает агентство Associated Press.
Обновлено в 13:25
Футбол
Лам может возглавить футбольный союз Германии
Экс-защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам – в списке кандидатов на должность главы союза футбола Германии, сообщает Goal.com.
Обновлено в 16:15
Политика
Европейские наблюдатели рассказали о нарушениях на украинских выборах
Руководитель миссии Европейского бюро по наблюдению за выборами (ENEMO) на Украине Златко Вуйович заявил в эфире программы "Свобода слова", что нарушения на президентских выборах в Незалежной имели место, однако существенно не сказались на итоги голосования.
Обновлено в 19:26
Спорт
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали
Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Транспорт
Эксперт: пассажиры страдают из-за «нелепых» условий, в которые поставили перевозчиков Алтая
Как власти на шесть лет опоздали со спасением отрасли и почему городские перевозчики боятся введения тахографов, altapress.ru рассказал президент некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая» Николай Орлов.
Обновлено в 20:18
Футбол
Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
Обновлено в 21:12
Общество
Новый циклон накроет Приморье в конце недели
Очередной циклон подойдет в конце недели к Приморью со стороны Китая, Он вызовет осадки различной интенсивности, температурный фон также понизится, сообщает "Примпогода".
Обновлено в 20:30
Авто
Продажи нового Nissan Qashqai запустили в России
Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai.
Обновлено в 09:03