Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррельТК Звезда 14:01
Цена на нефть бренда Brent превысила 69 долларов за баррель. Эта ситуация наблюдается впервые с 13 ноября 2018 года.
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Спорт
Тутберидзе назвала лучших фигуристов в истории
Обновлено в 12:48
Авто
На «Автоторе» представили новый автомобиль Hyundai New Mighty
В рамках мероприятия были представлены новые среднетоннажные грузовые автомобили Hyundai New Mighty.
Обновлено в 13:42
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ
Петербургский СКА в овертайме переиграл ЦСКА в третьем матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:36
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Чехии при столкновении троллейбуса и трамвая пострадали 40 человек
Представитель национальной службы спасателей и пожарных Ярослав Мирошка сообщил, что, по предварительным данным, пострадали 40 человек, передает iDNES.cz.
Обновлено в 11:01
Здоровье
В Москве разработали медицинский клей для лечения ран и ожогов
В Москве разработали уникальный хирургический клей, с помощью которого можно останавливать кровотечение, а также лечить раны и ожоги.
Обновлено в 07:45
Общество
Американцев шокировала любовь россиян к гематогену
Марк Хей подчеркнул, что гематоген до сих пор популярен среди россиян, но выразил сомнение, что подобный продукт сейчас пользовался бы спросом среди американцев.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
МИД призвал страны ООН предотвратить гонку вооружений в космосе
Россия призвала страны ООН к равноправному диалогу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
Обновлено в 15:40
Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Футбол
Голы Рэмзи и Ляказетта принесли «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом»
"Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 17:34
Экономика
«Газпром» назначил новых зампредов правления
"Газпром" объявил о назначении новых заместителей председателя правления.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
ВВС Тайваня перехватили китайские истребители
Обновлено в 04:06
Общество
В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей
Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина «Березка» для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом
Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Спорт
Дисквалифицированный боец UFC Магомедов может выступать в других лигах
Россиянин Руслан Магомедов, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате, может выступать в других организациях за пределами США, несмотря на дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA).
Обновлено в 16:51
Наука
Британские ученые доказали случайность появления первых орудий труда
Ученые из Великобритании доказали, что наши предки могли случайным образом произвести все «сложные» орудия труда.
Обновлено в 14:00
Экономика
Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru
Сбербанк купит 100% акций сервиса по поиску работы и подбора персонала Rabota.ru, сделку планируется закрыть в мае этого года.
Обновлено в 07:47
Политика
В палате общин началось голосование по альтернативным вариантам Brexit
Голосование по четырем альтернативным вариантам Brexit началось в палате общин британского парламента, сообщил в понедельник телеканал SkyNews.
Обновлено в 15:47
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено в 14:20
Политика
Кылычдароглу: Имамоглу победил на выборах в Стамбуле
Глава оппозиционной Народно республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу заявил, что в голосовании за мэра Стамбула победил кандидат от оппозиционной коалиции Экрем Имамоглу.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Здоровье
ВИЧ-инфицированным россиянам могут разрешить усыновление детей
Россияне, которые заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или вирусом гепатита С могут получить право усыновлять или удочерять детей, а также брать их под опеку.
Обновлено в 17:32
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Обновлено в 18:15
Политика
ЦИК Украины обнародовал первые результаты выборов президента
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00