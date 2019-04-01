Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррельТК Звезда 14:01

Цена на нефть бренда Brent превысила 69 долларов за баррель. Эта ситуация наблюдается впервые с 13 ноября 2018 года.
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