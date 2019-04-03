Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррельТК Звезда 01 апреля в 14:01

Цена на нефть бренда Brent превысила 69 долларов за баррель. Эта ситуация наблюдается впервые с 13 ноября 2018 года.

Политика Глава МИД Турции объявил вопрос закупки С-400 у России закрытым Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос закупки у России С-400 закрыт.

Происшествия В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Общество Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.

Гаджеты Apple сняла ролик о создании круглой коробки для пиццы Apple выпустила новый рекламный ролик под названием «Аутсайдеры», посвящённый четырём сотрудникам компании и их идее о создании круглой коробки для пиццы.

Наука Археологи нашли в Египте гробницы времен первых фараонов Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.

Общество Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Происшествия Чрезвычайное предложение: МЧС закрывает центр управления в кризисных ситуациях "Боевые" вместо штабных Как отметил собеседник, знакомый с ситуацией в столичном ЦУКС, "пилотный проект по переходу территориальных органов и сил МЧС на функционирование в новой организационно-штатной структуре" реализуется в Москве с конца марта.

Армия и оружие В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180 Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.

Армия и оружие Американский генерал признал возможность России уничтожить США По мнению генерала, РФ остается единственной страной, способной уничтожить Америку ядерным ударом, пишет The Washington Times.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи растёт копией отца Актёр показал своё детское фото. Дочери Екатерины Климовой и Гелы Месхи Бэлле уже три с половиной года.

Политика США отчитали Германию за недофинансирование НАТО Германия не выполняет своих финансовых обязательств по отношению к НАТО, заявил вице-президент США Майкл Пенс 3 апреля, передает телеканал CNA.

Политика МИД ответил на заявление НАТО по Керченскому проливу В МИД России считают, что заявления НАТО по Керченскому проливу связаны со вторым туром президентских выборов на Украине.

Единоборства Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова Макгрегор опубликовал в своем твитере фотографию Хабиба и его жены в момент их свадьбы, подписав ее: «Твоя жена полотенце, приятель».

Авто Путин расписался на Mercedes российской сборки Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.

Космос Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.

Шоу-бизнес Лия Ахеджакова сделала заявление о травле Панина Народная артистка России Лия Ахеджакова в беседе с НСН высказалась о травле актера Алексея Панина, которого критикуют за то, что у себя в инстаграме он назвал россиян "злобными уродцами".

Общество Гороскоп: тельцов поглотит дух соперничества, скорпионы будут в ударе, новые доходы у дев Погода на сегодня в ЕАО: Прогноз подготовлен на основе публикаций Gismeteo.ru Новое в Instagram: Подписаться на официальный Instagram ИА ЕАОМеdіа может любой желающий.

Шоу-бизнес Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.

Авто Обновленный Volvo XC90 подорожал в России Российские дилеры марки начали прием заказов на обновленную версию полноразмерного внедорожника Volvo XC90, товарные образцы которого поступят в дилерские центры в начале лета.

Происшествия С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.

Политика Россия предупредила ВТО о возможных ответных мерах для товаров из ЕС РФ предупредила ВТО о возможности принятия ответных мер для товаров из Евросоюза.

Кино В Сети появился первый трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом Американская кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.

Политика Команда Порошенко ответила на требования штаба Зеленского Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко ответила на требования, которые выдвинула команда лидера президентской гонки Владимира Зеленского действующему главе государства Петру Порошенко.

Политика Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».