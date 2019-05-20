Стоимость нефти Brent превысила $73 за баррельРосбалт 02:33

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Общество Власти Екатеринбурга соберут предложения о месте строительства храма Екатеринбургские власти объявили о сборе предложений о месте строительства храма Святой Екатерины, сообщается в Telegram-канале пресс-службы администрации города.

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