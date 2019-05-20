Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $73 за баррельРосбалт вчера в 02:33
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются на сигналах о том, что страны ОПЕК+ склоняются к продлению соглашения об ограничении добычи на II полугодие 2019 года.
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Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Футбол
Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился двумя голами в заключительном матче сезона испанской Примеры с «Эйбаром» (2:2). В этой встрече аргентинец записал на свой счёт 601-й и 602-й голы на клубном уровне.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Второй МРК проекта 22800 «Советск» вышел на ходовые испытания
Второй малый ракетный корабль "Советск" (ранее "Тайфун", название сохранилось на борту) проекта 22800 ("Каракурт") вышел на заводские ходовые испытания.
Обновлено в 05:56
Гаджеты
Рэпер Баста запустит собственный бренд аудиотехники
Известный российский музыкант Василий Вакуленко (Баста) объединил свой лейбл «Газгольдер» с корпорацией Inventive Retail Group для создания собственного бренда производства аудиотехники.
Обновлено в 09:37
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление
Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Спорт
Выборы сменщика Фазеля проведут в Санкт-Петербурге в 2020 году
Выборы нового главы Международной федерации хоккея пройдут в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-атташе ИИХФ Адам Стайсс.
Обновлено в 10:02
Интернет
В Сеть утекли данные о 50 млн пользователей Instagram
В открытый доступ попала база данных почти 50 млн учетных записей в Instagram.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
В Новосибирске могут перестать выпускать СУ-34
Новосибирский завод имени Чкалова может лишиться производства истребителей-бомбардировщиков СУ-34.
Обновлено в 09:12
Энергетика
Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин
В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Наука
Cамки бонобо помогают совокупляться своим сыновьям
Самки бонобо помогают своим сыновьям произвести больше потомства, отгоняя во время спаривания конкурентов и не давая избранницам сыновей спариваться с другими самцами, выяснили германские приматологи из Института эволюционной антропологии Макса Планка.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Директор приюта в Алтайском крае покрывала изнасилование ребёнка
Сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении государственного приюта для детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей.
Обновлено в 06:10
Хоккей
Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:32
Транспорт
В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро
Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде
Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:38
Политика
Главред «Коммерсанта» подписал заявления 11 уволившихся журналистов
Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин подписал заявления об увольнении 11 журналистов издания.
Обновлено в 07:31
Политика
Керченская провокация: на Порошенко завели дело о госизмене
На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) завело уголовное дело о госизмене против бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает 21 мая пресс-служба ГБР.
Обновлено в 08:47
Политика
Зеленский объяснил роспуск Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил роспуск Верховной рады низким доверием граждан к парламенту, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 09:12
Политика
Лукашенко обсудил с правительством торговлю с Россией и ЕС
О торговле с двумя важнейшими партнерами Беларуси – Россией и ЕС - говорил сегодня президент Александр Лукашенко с правительством страны, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 09:45
Авто
В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133
Как сообщает "Российская газета", на портале Avito появилось объявление о продаже шести грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ 1994 года выпуска и с пробегами около 1500 км.
Обновлено в 02:03
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда
Австрийский спортсмен, обладатель трехкратного чемпионского титула Формулы-1 Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.
Обновлено в 00:47
Кино
Как изменились герои сериала «Игра престолов» за последние 8 лет
Джон Сноу Актер Кит Харингтон, сыгравший в одного из главных героев бастарда Джона Сноу, 8 лет не менял имидж.
Обновлено в 04:00
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Происшествия
У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили
Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 14:29
Культура
В Польше под запрет попала песня «Темная ночь»
По описанию Косевского, исполнители возразили требованию главы музея Карола Навроцкого прекратить играть "Темную ночь".
Обновлено в 04:03
Политика
На Украине начала работу миссия МВФ
"Эксперты МВФ начали свою работ в Украине", – сообщило украинское представительство МВФ во вторник утром.
Обновлено в 03:11
Транспорт
Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс
Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.
Обновлено в 00:55
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43