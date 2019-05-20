Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $73 за баррельРосбалт 20 мая в 02:33
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются на сигналах о том, что страны ОПЕК+ склоняются к продлению соглашения об ограничении добычи на II полугодие 2019 года.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 09:21, Ашберн
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Общество
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
За отказ обслуживать инвалидов и пенсионеров предложили штрафовать
Необходимость законопроекта объясняется тем, что участились случаи, когда инвалидам, пожилым гражданам и другим социально уязвимым категориям лиц отказывают в доступе к объектам и услугам транспортной инфраструктуры, руководствуясь формальными причинами или исходя из маркетинговых принципов.
Обновлено в 09:03
Политика
Владимир Путин назвал главную ценность нацпроектов в России
Владимир Путин отметил, что национальные проекты поднимут качество и доступность образования, здравоохранения, а также помогут снизить уровень бедности граждан РФ.
Обновлено в 08:20
Экономика
S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты
«К сожалению, возможности авиаперевозчиков в России исчерпаны», — сказал Объедков (цитата по ТАСС).
Обновлено в 07:51
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55
Политика
Медведчук призвал Зеленского законно разогнать Раду
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Раду надо не распускать, а ее необходимо "разогнать", сделав это законно.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
Со счетов покойной Элины Быстрицкой пропало 38 миллионов рублей
Примечательно, что Рубцова не скрывает, что деньги со счетов Быстрицкой, действительно, снимались, но использовались деньги только на текущие расходы, а также самой Шегельман в Израиль.
Обновлено в 07:27
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Кино
Татуировка Софи Тёрнер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»
Татуировка, которую сделала на руке британская актриса Софи Тёрнер, исполнительница роли Сансы Старк в «Игре престолов», по словам поклонников сериала, стала спойлером к финалу саги.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Шестун решил прекратить голодовку
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун решил прекратить голодовку, которую он держал в течение 100 дней, сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).
Обновлено в 08:23
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Москвой
Идею о референдуме прокомментировали в Кремле.
Обновлено в 08:46
Кино
Тарантино рассказал, почему был холостяком до 55 лет
"Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю, почему — я просто ждал идеальную женщину", - заявил Тарантино.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Apple исправила некорректное отображение Крыма на картах
Американская компания Apple исправила территориальную принадлежность Крыма в своем приложении «Карты», сообщил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме Леонид Левин.
Обновлено в 04:09
Политика
В Кремле заявили, что решение о месте для храма в Екатеринбурге недостаточно проработали
Решение о месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга было недостаточно проработано.
Обновлено в 05:57
Политика
Украина решила выйти из ряда соглашений в рамках СНГ
В среду правительство Украины проголосовало за выход из ряда соглашений в рамках СНГ.
Обновлено в 08:59
Экономика
Госдума в I чтении освобождает от НДФЛ при «ипотечных каникулах»
Законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, освобождает граждан, которые воспользовались правом на "ипотечные каникулы", от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе таких каникул.
Обновлено в 09:02
Экономика
Минпромторг продлит запрет на госзакупки иностранной мебели
Минпромторг разработал проект постановления о продлении запрета на закупки иностранной мебели для государственных и муниципальных нужд.
Обновлено в 08:24
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандальную победу дочери в «Голосе»
«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама», — заключила Алсу.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Экс-глава Росреестра Дагестана скрылся от следствия
Бывший руководитель Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедов, подозреваемый в создании преступного сообщества, скрылся от следствия, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:03
Единоборства
Конор Макгрегор уверен, что еще подерется с Нурмагомедовым
Напомним, что Нурмагомедов сразу после победы над Макгрегором перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла небольшая потасовка.
Обновлено в 03:05
Авто
Стартовали заказы на самый мощный Volkswagen Touareg
В Европе начали принимать предварительные заказы на самую производительную версию Volkswagen Touareg, которая оснащается дизельным двигателем V8.
Обновлено вчера в 08:14
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе датского полузащитника
Обновлено в 07:23