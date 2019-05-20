Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $73 за баррельРосбалт 02:33
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются на сигналах о том, что страны ОПЕК+ склоняются к продлению соглашения об ограничении добычи на II полугодие 2019 года.
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Экономика
Антипинский НПЗ пошел на банкротство
Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
Обновлено в 07:08
Музыка
«Евровидение» без музыки показал бельгийский телеканал
Бельгийский телеканал Een показал международный песенный конкурс "Евровидение-2019" без музыки. Ролик опубликован на его YouTube-канале.
Обновлено в 21:09
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Футбол
Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евро
По данным источника, каталонцы договорились о трансфере голландца за 74 миллиона евро.
Обновлено в 21:56
Единоборства
Малиньяджи плюнул в Лобова на дуэли взглядов перед боем
Пол Малиньяджи и Артем Лобов устроили потасовку во время дуэли взглядов перед боем на турнире Bare Knickle FC, сообщает MMA Weekly.
Обновлено в 16:51
Здоровье
Диабет второго типа повышает риск развития цирроза и рака печени
Ученые из Великобритании пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа становится все более опасным для человека, так как может спровоцировать развитие цирроза и рака печени.
Обновлено в 21:56
Происшествия
Сгоревший автосалон штрафовали за нарушение пожарной безопасности
Ранее кемеровский автосалон, который полыхал в понедельник, 20 мая, штрафовали за нарушение пожарной безопасности.
Обновлено в 20:41
Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Штурмовик AV-8B Harrier 2-й авиаэскадрильи Корпуса морской пехоты США в понедельник потерпел крушение в районе города Хэйвлок в штате Северная Каролина, сообщили в командовании воинской части.
Обновлено в 20:58
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский подписал свой первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:51
Политика
Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставке
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 11:09
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено в 19:43
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Политика
Зеленский обнародовал декларацию о доходах
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 08:30
Политика
Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии
Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:33
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Японии взаимодействие Токио и Тегерана
Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник обсудил по телефону с японским министром иностранных дел Таро Коно "взаимодействие Японии и Ирана".
Обновлено в 21:43
Путешествия
Турецкие отели не собираются отказываться от системы «всё включено»
Турецкие отели не планируют отказываться от системы "всё включено", поскольку она привлекательна для обеих сторон.
Обновлено в 22:14
Футбол
Игорь Черевченко - об инциденте с Мирзовым: «На поле всякое случается, но нельзя переходить на национальности»
На поле всякое случается, но никогда нельзя переходить на национальности.
Обновлено в 18:16
Общество
Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Общество
Три завещания певицы Ареты Франклин обнаружили в США
Обновлено в 21:55
Кино
Китайских зрителей лишили финальной серии «Игры престолов»
Китайские фанаты шоу наполнили социальную сеть Weibo гневными комментариями, многие из них заявили, что намерены требовать финансовой компенсации от Tencent и откажутся от подписки.
Обновлено в 17:55
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Гаджеты
В Huawei отреагировали на действия Google
Представитель китайской компании Huawei заявил, что обслуживание проданных ранее по всему миру смартфонов и телекоммуникационного оборудования продолжится, даже несмотря на отказ от сотрудничества со стороны американской корпорации Google.
Обновлено в 10:13
Кино
В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы
Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Происшествия
Пожар на складе пиломатериалов в Томске потушен спустя 17 часов
Крупный пожар на складе пиломатериалов на севере Томска полностью ликвидирован спустя почти 17 часов; в тушении пожара были задействованы 28 единиц техники, пожарный поезд, катер Томской судоходной компании и 86 человек, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 21:37
Здоровье
Мать разглядела на снимке дочери смертельную болезнь
Келли Перрен (Kellie Perren) рассматривала снимки пятилетней дочери и заметила в ее левом зрачке странный белый отблеск.
Обновлено в 19:03
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Авто
Разгон 1000-сильного гибрида Ferrari сняли на видео
Пользователь YouTube Emanuele T. снял на видео прототип нового гибрида Ferrari, который публике покажут в конце этого месяца.
Обновлено в 10:11