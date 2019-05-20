Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $73 за баррельРосбалт 02:33
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются на сигналах о том, что страны ОПЕК+ склоняются к продлению соглашения об ограничении добычи на II полугодие 2019 года.
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Политика
Премьер-министр Украины объявил об отставке
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке.
Обновлено в 11:02
Общество
Пустоты обнаружены в фундаменте здания Госдумы
В марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.
Обновлено в 13:37
Общество
ЦИАН разослал пользователям советы по борьбе с застройкой скверов
В письме есть ссылка на сайт ЦИАН, которая ведет на полную версию статьи о защите скверов и содержит больше советов о том, как помешать их застройке.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Забравшийся на вершину Эйфелевой башни мужчина угрожает сброситься
Мужчина, который залез на вершину Эйфелевой башни в Париже, заявил спасателям, что намерен сброситься вниз.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Крупный автосалон горит в Кемерово
В Кемерово горит двухэтажный торговый центр на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 11:41
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Происшествия
Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке
В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Политика
Более 100 журналистов «Коммерсанта» осудили увольнение коллег
Более 100 журналистов "Коммерсанта" осудили увольнение коллег Более 100 сотрудников "Коммерсанта" подписались под обращением корреспондента Александра Черных, который осудил увольнение Ивана Сафронова и Максима Иванова.
Обновлено в 14:03
Авто
В России запускают серийное производство электромобилей Zetta
Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Космос
Мегаскоп нового поколения строят на вершине чилийской горы
Засушливая горная вершина в Чилийских Андах превращается в астрономический центр нового поколения.
Обновлено в 12:06
Политика
Зеленский распустил Верховную раду
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
В Совфеде объяснили, как Украина подготовит НАТО к войне с Россией
Сенатор Франц Клинцевич сообщил, что офицеры ВСУ будут готовить солдат НАТО к реальной войне с Россией.
Обновлено в 12:51
Политика
Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП
Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».
Обновлено в 14:57
Политика
Совбез ООН отказался рассмотреть вопрос о языковом законе на Украине
Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, принятие вышеупомянутого закона означает введение на Украине "языковой инквизиции".
Обновлено в 15:56
Хоккей
«Спартак» продлил контракт с хоккеистом Зубовым
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» продлил контракт с нападающим команды Ильёй Зубовым.
Обновлено в 15:48
Происшествия
В Москве задержали члена совета движения за права избирателей «Голос» Романа Удота
Год назад представителя «Голоса» задержали в московском аэропорту по подозрению в краже мобильного телефона у корреспондентки НТВ.
Обновлено в 15:30
Гаджеты
Intel и Qualcomm приостановили работу с Huawei
Крупнейшие американские корпорации, среди которых Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom, прекращают сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией Huawei, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:44
Кино
Финал «Игры престолов» не понравился зрителям
Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
Футбол
Новым главным тренером «Брайтона» стал Поттер
Клуб английской футбольной премьер-лиги "Брайтон" на своем сайте объявил о назначении Грэма Поттера на пост главного тренера.
Обновлено в 11:57
Музыка
Европейский вещательный союз отказался аннулировать победу Лоуренса
Как отметил Гудман, это видео «не дало Лоуренсу преимущества», в связи с чем песня была допущена к участию в конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 14:39
Футбол
СМИ: Кейн может сыграть в финале Лиги чемпионов
Напомним, что Кейн получил травму лодыжки в первом матче четвертьфинала ЛЧ против «Манчестер Сити» (1:0). Финал Лиги чемпионов состоится в Мадриде 1 июня.
Обновлено в 14:46
Политика
Пашинян: революция в Армении продолжается
Второй этап революции в Армении начнется завтра, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян 19 мая на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 16:47
Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Незадолго до встречи с Гарри Меган Маркл потерпела любовную неудачу
Меган предложила артисту встретиться лично, однако свидание так и не состоялось.
Обновлено в 15:34
Общество
Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России
Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Экономика
Сбербанк предлагает упростить доступ к городским данным
Сбербанк предлагает упростить для разработчиков технологий искусственного интеллекта доступ к городским данным – например, материалам видеонаблюдения.
Обновлено в 13:31
Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено в 15:39