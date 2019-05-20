Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила $73 за баррельРосбалт 02:33

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются на сигналах о том, что страны ОПЕК+ склоняются к продлению соглашения об ограничении добычи на II полугодие 2019 года.
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Нефть торгуется разнонаправленно, Brent перешел к удешевлению

ПРАЙМ15:07

Нефть нестабильна: WTI растет, Brent ушла в минус

REGNUM15:37

Цены на нефть марки Brent превысили $73 за баррель

Московский Комсомолец01:20

Нефть растёт в цене на фоне заявлений по сделке ОПЕК+

News.ru02:38

Стоимость нефти Brent превысила $73 за баррель

Росбалт02:33

Цены на нефть растут

RT на русском01:11

Черное золото и геополитика: возможен ли мировой нефтяной коллапс?

ТАСС07:45
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Футбол

«Лацио» и «Болонья» забили шесть голов, но победителя не выявили

«Лацио» принимал «Болонью» и довольствовался ничьей, хотя уже на 13-й минуте повел в счете.
Обновлено в 16:21
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
Авто

Lamborghini готовит хардкорный Urus

Концепт Urus ST-X имеет минимальные улучшения по сравнению с обычным Urus.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали

Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.
Обновлено в 13:25
Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Здоровье

Жительница Кракова родила шестерню

В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Авто

Дилеры приостановили продажу деталей для Lada Vesta Sport

Причиной временного прекращения продаж комплектующих для самой дорогой Лады называют очень высокий спрос, а особенно на воздушный фильтр, черный потолок и др.
Обновлено в 12:49
Гаджеты

Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei

У Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом AOSP (Android Open Source Project), и компания может выпускать устройства на этой версии ОС, однако поддержки сервисов Google в ней нет.
Обновлено в 07:31
Футбол

Трансфер Кайо обошёлся «Краснодару» в € 3 млн

По данным источника, российский клуб заплатил за футболиста € 3 млн. Хавбек подписал с «быками» контракт до лета 2024 года.
Обновлено в 09:15
Кино

Финал «Игры престолов» не понравился зрителям

Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Кино

В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы

Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Хоккей

Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ

Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Под Уфой нашли тело сотрудницы Роспотребнадзора

Обновлено в 03:30
Политика

Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента страны, внести кандидатуру нового главы кабмина.
Обновлено в 16:59
Политика

Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода

Израиль и палестинское военизированное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода, передает в понедельник израильская газета The Times of Israel.
Обновлено в 15:20
Гаджеты

Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11

Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
Авто

Volkswagen наладит в России производство кроссовера Volkswagen Tharu

Немецкий автопроизводитель намерен расширить ассортимент выпускаемых в России моделей — в Калуге начнется сборка компактного кроссовера Tharu.
Обновлено в 07:06
Происшествия

На американской подлодке произошел сексуальный скандал

Американское издание Military.com раскрыло детали сексуального скандала, который произошел на подводной лодке USS Florida ВМС США в июне 2018 года.
Обновлено в 12:52
Политика

Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент Венесуэлы

Обновлено в 16:57
Футбол

Льоренте покинет «Тоттенхэм» летом

Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте покинет команду предстоящим летом.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Брэдли Купера увидели с новой девушкой

Известного голливудского актёра Брэдли Купера заметили в компании неизвестной девушки.
Обновлено в 15:36
Политика

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено в 14:10
Политика

Австрия передумала предоставлять площадку для экспертов клуба «Валдай»

Председатель Совета Фонда поддержки и развития международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий прояснил ситуацию относительно конференции в Австрии.
Обновлено в 17:06
Футбол

Курбан Бердыев: «Было предложение из сборной России»

Работать в сборной для каждого тренера – дело чести. (Артур Еникеев) "Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.
Обновлено в 14:22
Политика

Принц Чарльз встретится с Трампом

Встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и принца Уэльского Чарльза может состояться в июне.
Обновлено в 15:54
Политика

Лидер арт-группы «Война» Воротников арестован в Германии

Обновлено в 11:34
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

В «Коммерсанте» объяснили увольнения заказной статьей

Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.
Обновлено в 16:58
Как работают Яндекс.Новости?
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