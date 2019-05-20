Стоимость нефти Brent превысила $73 за баррельРосбалт 20 мая в 02:33

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются на сигналах о том, что страны ОПЕК+ склоняются к продлению соглашения об ограничении добычи на II полугодие 2019 года.

Происшествия Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.

Политика Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом» Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".

Транспорт Метро: быстрый и безопасный проход обеспечат металлодетекторы Новосибирский метрополитен обновляет оборудование, обеспечивающее качественную и безопасную перевозку пассажиров.

Хоккей Дадонов вышел на пятое место в сборной России по очкам на ЧМ Нападающий сборной России Евгений Дадонов забросил шайбу в заключительной матче группового этапа ЧМ-2019 против команды Швеции (7:4). 30-летний форвард довел свою результативность на чемпионатах мира до 50 (22+28) баллов и вышел на общее пятое место среди игроков нашей сборной в данных турнирах, сообщает пресс-служба ФХР.

Футбол ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.

Общество Лучший прогулочный участок выявляют в Моршанске Городской смотр-конкурс «Лучший прогулочный участок» в детских садах выполняет сразу несколько задач.

Общество В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).

Авто В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.

Общество «Россети» приняли более 2 тысяч заявок на портале «Светлая страна» Энергетики группы компаний «Россети» приняли и рассмотрели свыше двух тысяч заявлений, которые были поданы жителями России через портал «Светлая страна».

Политика США планируют добавить в черный список китайскую компанию Hikvision Власти США намерены ввести ограничительные меры в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения.

Общество Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.

Политика Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию украинского лидера Владимира Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

Политика Замглавы администрации Зеленского: Украина не выживет без ЕС и НАТО Вадим Пристайко – заместитель главы администрации президента Украины Владимира Зеленского – считает, что ЕС и НАТО - это те партнёры, без которых «незалежная» не выживет.

Армия и оружие Соловьев осадил украинца, рассуждающего о захвате Донбасса В эфире авторской передачи телеведущего Владимира Соловьева украинский дипломат Вадим Трюхан заявил, что Вооруженные силы Украины могут "взять Донбасс за считанные дни".

Наука Кто погубил мамонтов: человек, климат или метеорит? Безусловно, влияние различных климатических изменений на сокращение ареала мамонтов сторонники антропогенной теории не отрицают, но при этом придерживаются мнения, что именно активная охота сыграла ключевую роль в исчезновении этих млекопитающих.

Армия и оружие Шойгу наградил российских журналистов за участие в сирийской операции После вступительной речи министр наградил ведомственными медалями российских журналистов, которые отличились при выполнении профессионального долга в Сирии.

Общество В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.

Футбол «Сельта» продлила контракт с главным тренером Главный тренер испанской "Сельты" Фран Эскриба продлил контракт на два года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Экономика ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».

Шоу-бизнес Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.

Экономика ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).

Футбол Локомотив — Урал 1:0 Московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» в финальном матче Кубка России по футболу.