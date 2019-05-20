Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила $73 за баррельРосбалт 20 мая в 02:33

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются на сигналах о том, что страны ОПЕК+ склоняются к продлению соглашения об ограничении добычи на II полугодие 2019 года.
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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 22 мая в 15:15 MSK составил $71.61 за баррель

АК&М08:21

Цены на нефть снижаются, Brent опустилась ниже $72 за баррель

Росбалт02:28

Цены на нефть марки Brent понизились до $71,73 за баррель

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Цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:14

Нефть торгуется разнонаправленно, Brent перешел к удешевлению

ПРАЙМ20 мая в 15:07

Черное золото и геополитика: возможен ли мировой нефтяной коллапс?

ТАСС20 мая в 07:45
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
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Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»

Обновлено вчера в 21:50
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Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
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Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
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Метро: быстрый и безопасный проход обеспечат металлодетекторы

Новосибирский метрополитен обновляет оборудование, обеспечивающее качественную и безопасную перевозку пассажиров.
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Дадонов вышел на пятое место в сборной России по очкам на ЧМ

Нападающий сборной России Евгений Дадонов забросил шайбу в заключительной матче группового этапа ЧМ-2019 против команды Швеции (7:4). 30-летний форвард довел свою результативность на чемпионатах мира до 50 (22+28) баллов и вышел на общее пятое место среди игроков нашей сборной в данных турнирах, сообщает пресс-служба ФХР.
Обновлено в 09:10
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Астрономы впервые открыли две гравитационных волны за один день

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Ксения Собчак выпустила интервью с Ларсом фон Триером

Обновлено в 09:00
Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Общество

Лучший прогулочный участок выявляют в Моршанске

Городской смотр-конкурс «Лучший прогулочный участок» в детских садах выполняет сразу несколько задач.
Обновлено в 09:50
Общество

В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено в 13:56
Авто

В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer

Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии

Обновлено в 09:06
Общество

«Россети» приняли более 2 тысяч заявок на портале «Светлая страна»

Энергетики группы компаний «Россети» приняли и рассмотрели свыше двух тысяч заявлений, которые были поданы жителями России через портал «Светлая страна».
Обновлено в 14:56
Политика

США планируют добавить в черный список китайскую компанию Hikvision

Власти США намерены ввести ограничительные меры в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения.
Обновлено в 02:44
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Политика

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию украинского лидера Владимира Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины.
Обновлено в 13:58
Политика

Замглавы администрации Зеленского: Украина не выживет без ЕС и НАТО

Вадим Пристайко – заместитель главы администрации президента Украины Владимира Зеленского – считает, что ЕС и НАТО - это те партнёры, без которых «незалежная» не выживет.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие

Соловьев осадил украинца, рассуждающего о захвате Донбасса

В эфире авторской передачи телеведущего Владимира Соловьева украинский дипломат Вадим Трюхан заявил, что Вооруженные силы Украины могут "взять Донбасс за считанные дни".
Обновлено в 15:03
Наука

Кто погубил мамонтов: человек, климат или метеорит?

Безусловно, влияние различных климатических изменений на сокращение ареала мамонтов сторонники антропогенной теории не отрицают, но при этом придерживаются мнения, что именно активная охота сыграла ключевую роль в исчезновении этих млекопитающих.
Обновлено в 05:20
Футбол

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «ПЕК Зволле» Намли

Обновлено в 07:11
Происшествия

Школьников госпитализировали после взрыва газа в Свердловской области

Обновлено в 15:45
Армия и оружие

Шойгу наградил российских журналистов за участие в сирийской операции

После вступительной речи министр наградил ведомственными медалями российских журналистов, которые отличились при выполнении профессионального долга в Сирии.
Обновлено в 15:32
Общество

В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах

Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:37
Футбол

«Сельта» продлила контракт с главным тренером

Главный тренер испанской "Сельты" Фран Эскриба продлил контракт на два года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 15:10
Экономика

ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Саперы МЧС обезвредили в Керчи три авиабомбы времен войны

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Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым

Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.
Обновлено в 07:14
Экономика

ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты

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Футбол

Локомотив — Урал 1:0

Московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» в финальном матче Кубка России по футболу.
Обновлено в 13:22
Наука

На дне Тихого океана образовался новый гигантский вулкан

Создатели гипотезы считают, что движение архипелага и странные вибрации указывают на опустошение одного гигантского хранилища магмы под островом.
Обновлено в 08:57
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