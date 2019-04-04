Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила $70Московский Комсомолец 14:34

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent выросла до $70,03 за баррель.
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Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель

Аргументы и Факты15:20

Цены на нефть перешли к росту на новостях об эскалации конфликта в Ливии

Интерфакс12:07

Стоимость нефти Brent превысила $70

Московский Комсомолец14:34

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые с ноября

News.ru14:13

Цена на нефть марки Brent росла выше $70

RT на русском14:02

Цена на нефть марки Brent впервые с 12 ноября 2018 г поднялась выше $70 за баррель

ПРАЙМ14:31

Цена нефти Brent преодолела психологическую отметку

Взгляд.ру14:08
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Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

Обновлено в 11:40
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В работе сервисов «Яндекс» произошел сбой в работе

В четверг, 4 марта, пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сервисов компании.
Обновлено в 10:41
Политика

Что делать с авианосцем: «Адмирал Кузнецов» может не вернуться в строй

Докование — важная часть восстановления технической готовности корабля, без чего «Кузнецов» не сможет вернуться в строй, хотя бы потому, что только в доке можно заново установить на корабль снятые ранее в процессе ремонта гребные винты.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Сан-Паулу 11 человек застрелили при попытке ограбить банк

В районе бразильского города Гуарарема в четверг 11 грабителей банка были застрелены во время столкновения с полицейскими, сообщает администрации штата Сан-Паулу.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
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Единоборства

Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 16:53
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Большие белые акулы находятся в опасности: на них охотятся не только люди

Обновлено в 09:39
Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon

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Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»

Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Сияющая Лопырева впервые показала лицо любимого мужчины

"Мисс-Россия" Виктория Лопырева впервые показала лицо гражданского мужа Игоря Булатова. Влюбленные перестали прятаться.
Обновлено в 16:25
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

Замдиректора детдома не стали наказывать за якобы развращенных детей

Суд прекратил производство по делу из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Экономика

Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Актер Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц

36-летний актер Анатолий Руденко впервые раскрыл причины расставания с Татьяной Арнтгольц, с которой он сблизился во время съемок сериала "Простые истины".
Обновлено в 06:57
Политика

Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко

Обновлено в 11:39
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Общество

В России отменили бумажные СНИЛС

Пенсионный фонд России (ПФР) отменил выдачу страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования в бумажном виде.
Обновлено 02 апреля в 22:26
Общество

Gallup: Уехать из России хочет каждый пятый житель страны

Каждый пятый гражданин России покинул бы страну и уехал за рубеж, если бы у него появилась такая возможность.
Обновлено в 07:55
Экономика

Научным сотрудникам повысят зарплату

Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

Путин рассказал о возвращении в Израиль останков пропавшего солдата

Останки пропавшего без вести израильского солдата Закарии Баумеля вскоре отправятся на родину.
Обновлено в 05:51
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