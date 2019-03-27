Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $68 за баррельРосбалт 02:28
Эксперты агентства полагают, что средняя стоимость нефти марки Brent составит в текущем и будущем годах $60 за баррель, тогда как ранее прогнозировались $55.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Политика
В Кремле отреагировали на задержание Абызова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знал о подозрениях в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова заранее.
Обновлено вчера в 13:55
Здоровье
Уникальный кардиостимулятор установили в сердце новосибирские хирурги
Традиционные версии стимуляторов и дальше будут устанавливать, новое устройство подходит далеко не всем пациентам.
Обновлено вчера в 22:16
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат на 9 мая.
Обновлено в 05:22
Экономика
«Русснефть» получила налоговые претензии на 2,3 млрд рублей
Налоговый орган доначислил "Русснефти" (MOEX: RNFT) по результатам выездной налоговой проверки в январе 2019 года налогов, пеней, штрафов на общую сумму 2,303 млрд руб.
Обновлено в 05:17
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Авто
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что американский автконцерн Ford решил отказаться от производства в России легковых автомобилей.
Обновлено в 03:37
Общество
Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Политика
Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником
Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 01:30
Общество
Комиссия проверит роддом из Башкирии после скандала с зарплатами
Потребности родильного дома в городе Салават оценит специальная комиссия. Об этом рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Обновлено в 05:28
Гаджеты
Qualcomm не удалось запретить импорт смартфонов Apple iPhone
Компания Qualcomm рассчитывала, что комиссия запретит импорт смартфонов Apple iPhone, поскольку в них нарушен патент, принадлежащий Qualcomm.
Обновлено в 05:43
Политика
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 04:43
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note 10 лишится физических кнопок
Согласно более ранним утечкам, Galaxy Note 10 станет самым большим смартфоном в серии и получит четыре тыльных камеры.
Обновлено вчера в 15:02
Футбол
Юношеская сборная России вышла на Евро-2019 U17
Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019 U17, который пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Порошенко назвал условия возобновления политического диалога с Россией
Политический диалог между Украиной и Россией станет возможным после «деоккупации» Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:35
Баскетбол
«Майами» вывел из обращения номер Криса Боша
Обновлено в 01:26
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Политика
Журналистов из России не пустили на суд в Литве по событиям 1991 года
Журналистов «РИА Новости», «Первого канала», RT, «Известий» и «Пятого канала» не пустили на заседание суда по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе, во время которых жертвами столкновений у телебашни стали 14 человек.
Обновлено в 04:20
Общество
В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды
Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.
Обновлено в 05:49
Происшествия
На салатовой ветке московского метро произошел сбой
На южном участке линии были увеличены интервалы движения поездов в сторону центра, сообщается в Twitter метрополитена.
Обновлено в 03:05
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
ВМФ получит более 180 кораблей и судов новых проектов до 2027 года
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Военно-морской флот России до 2027 года получит более 180 кораблей и судов новых проектов в рамках госпрограммы вооружения на 2018–2027 годы.
Обновлено в 05:41
Здоровье
Новый формат работы «врач к пациенту» введен в больнице имени Филатова
В приемном отделении больницы №15 имени Филатова встречают по-новому. Формат работы называется "врач к пациенту".
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом
Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Политика
Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:43
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21