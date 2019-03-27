Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $68 за баррельРосбалт 02:28
Эксперты агентства полагают, что средняя стоимость нефти марки Brent составит в текущем и будущем годах $60 за баррель, тогда как ранее прогнозировались $55.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом
Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Футбол
Сборная Мексики победила Парагвай, Коста-Рика выиграла у Ямайки
Сборная Мексики в Калифорнии (США) провела товарищеский матч с командой Парагвая. Мексиканцы победили во встрече со счетом 4:2.
Обновлено вчера в 23:58
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Экс-министра Абызова выманили в Россию из Италии
Стали известны детали задержания экс-министра Михаила Абызова. Бывшего чиновника выманили из Италии, где он в последнее время жил.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
МИД заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России
«Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ», — цитирует дипломата «РИА Новости».
Обновлено в 03:41
Происшествия
В подвале театра в Москве нашли человеческий череп
Обновлено в 03:52
Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Здоровье
UPS начинает доставку посылок дроном
Американский гигант доставки UPS во вторник запустил первое разрешенное использование беспилотных беспилотников для доставки посылок получателям.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Школу в Москве эвакуировали из-за анонимного сообщения
Около 300 человек эвакуированы из школы на юго-западе Москвы после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 02:53
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Избившие DJ Smash заплатят ему более 11 миллионов
Обновлено в 03:51
Культура
Международный день театра отмечается в среду
27 марта во всем мире отмечается Международный день театра (World Theatre Day) — профессиональный праздник деятелей театрального искусства.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании
В декабре 2018 года в полицию обратилась женщина, которая обвинила его в изнасиловании, сообщает The New York Times.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Поставщик компьютеров для МВД попал под следствие
Создатель и владелец компаний, поставляющих МВД отечественные компьютеры, Всеволод Опанасенко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Обновлено в 04:01
Общество
В Новой Москве снесли незаконный отель в виде дерева
Незаконная постройка в виде дерева на территории Новой Москвы, где размещалась гостиница, снесена, сообщила в среду пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.
Обновлено в 04:17
Общество
Увольнение учительницы за фото в купальнике признали ошибкой
Учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, много лет занимавшаяся зимним плаванием и получившая множество наград, дважды писала заявление об увольнении после того, как вокруг ее фото в закрытом купальнике разразился скандал.
Обновлено 25 марта в 17:44
Происшествия
В Оренбуржье на пожаре погибли четыре человека
Обновлено вчера в 23:52
Хоккей
Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли – «Вашингтон Кэпиталз» в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Обновлено 25 марта в 15:51
Общество
Салаватский роддом вернут государству
Медучреждение вернут в оперативное управление государства, роддом будет работать в структуре городской больницы.
Обновлено в 02:48
Происшествия
На трассе в Пермском крае перевернулся автобус с 17 пассажирами
В Прикамье перевернулся рейсовый автобус. Об этом сообщили в УГИБДД по Пермскому краю. ДТП произошло в среду, 27 марта, в Осинском районе.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Матери брошенной в квартире в Москве девочки предъявили обвинение
Следствие предъявило обвинение в покушении на убийство Ирине Гаращенко, оставившей ребенка одного к квартире в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского городского суда.
Обновлено в 04:18
Политика
«Вертолеты России» создадут в Китае 4 сервисных центра
Обновлено в 04:11
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников
Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Гаджеты
WhatsApp получит «ночной режим»
На текущий момент, уже вышла тестовая версия Android Q, в которой они реализовали ночной режим, что стало для разработчиков поводом внедрять подобный «ночной» функционал во всю операционную систему Android.
Обновлено в 04:16
Хоккей
Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге
"Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге", - сказал Медведев. Предыдущий Матч звезд в январе этого года проходил в Казани.
Обновлено в 04:27
Космос
Полёты в космос станут совершаться из аэропорта в ОАЭ
Международный аэропорт города Аль-Айн в Объединённых Арабских Эмиратах станет местом запуска в космос суборбитального корабля SpaceShipTwo.
Обновлено 25 марта в 17:48