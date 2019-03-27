Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $68 за баррельРосбалт вчера в 02:28
Эксперты агентства полагают, что средняя стоимость нефти марки Brent составит в текущем и будущем годах $60 за баррель, тогда как ранее прогнозировались $55.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено в 14:04
Происшествия
Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок
Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Космос
В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС
Обновлено в 05:59
Космос
СМИ: «Хаябуса-2» снова осмотрел место для искусственного кратера на Рюгу
Межпланетная станция «Хаябуса-2» снова провела осмотр места на Рюгу, где в дальнейшем произведется взрыв для создания рукотворного кратера.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено в 14:28
Происшествия
На Ставрополье судью лишили статуса после видео с голой женщиной
Члены совета не вникали в ситуацию подробно и решили лишить Макарова статуса лишь за то, что он появился «в общественном месте в компании с голой женщиной».
Обновлено в 17:02
Происшествия
Шестилетний мальчик в Польше спас выпавшего из окна ребенка
Шестилетний мальчик из польского города Чеховице-Дзедзице спас выпавшего из окна трехлетнего ребенка.
Обновлено в 18:44
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Американские производители показали в Сети видео-тизер Ford Escape. Автомобиль будет официально представлен в следующий вторник, 2 апреля.
Обновлено в 13:17
Экономика
«Зелёная книга» побила рекорд в российском прокате
Картина «Зелёная книга» собрала в российском прокате более 544 млн рублей — рекордную сумму для кинолент, завоевавших «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:53
Политика
Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
Обновлено в 14:09
Политика
Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии
Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Наука
71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации
Обновлено в 08:00
Происшествия
Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки
Обновлено в 20:07
Армия и оружие
Минобороны: 22 летательных аппарата провели разведку у границ России
Разведку вели 22 летательных аппарата. Такие данные Министерства обороны опубликовала в пятницу газета вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 19:57
Политика
Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено в 16:25
Происшествия
В Южно-Сахалинске ищут исчезнувшую восьмиклассницу
Полицейские, поисковики и родители ищут пропавшую 28 марта 14-летнюю жительницу Южно-Сахалинска Алену Пархоменко.
Обновлено в 18:40
Интернет
Microsoft запретила сотрудникам шутить 1 апреля
Директор по маркетингу компании Microsoft Крис Капоссела выступил с обращением к сотрудникам, в котором запретил им устраивать корпоративные розыгрыши, сообщает The Verge.
Обновлено в 12:46
Экономика
Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии
Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Михаил Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал экс-министра Михаила Абызова до 25 мая.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годом, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено в 19:00
Гаджеты
«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов
Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.
Обновлено в 02:52
Игры
Gearbox анонсировала Borderlands 3 и показала первый трейлер
На бостонской конференции PAX East 2019 студия Gearbox анонсировала Borderlands 3, находящуюся в разработке уже больше пяти лет.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Пожар произошел у штаб-квартиры нацразведки Венесуэлы
Возле штаб-квартиры венесуэльской службы национальной разведки произошел сильный пожар.
Обновлено в 20:09
Политика
Место депутата Госдумы от КПРФ получил Михаил Берулава
Центризбирком (ЦИК) на заседании передал мандат депутату красноярского заксобрания Петру Медведеву, но тот отказался от него в пользу господина Берулавы.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье
Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Футбол
Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»
В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
Обновлено в 14:50
Здоровье
Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц
Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48