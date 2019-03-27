Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила $68 за баррельРосбалт 27 марта в 02:28

Эксперты агентства полагают, что средняя стоимость нефти марки Brent составит в текущем и будущем годах $60 за баррель, тогда как ранее прогнозировались $55.
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Цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:11

Мировые цены на нефть завершили торги четверга незначительным снижением

Банки.ру01:20

Нефть марки Brent подорожала, составив $68,10 за баррель

Московский Комсомолец01:16

Стоимость нефти Brent опустилась почти до $67 за баррель

Росбалтвчера в 08:41

Brent подорожала до $68,09 за баррель

Интерфакс01:36

Нефть дорожает на открытии торгов

News.ru27 марта в 03:42

Цена WTI превысила $60 за баррель

Финмаркет27 марта в 02:34
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Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

Обновлено в 00:22
Футбол

«Спартак» ответил «Зениту» на слова об аудитории

Александр Атаманенко, коммерческий директор ФК "Спартак", дал свою оценку словам Александра Медведева, президента ФК "Зенит", который заявил, что красно-белые не имеют такую же аудиторию, как питерский клуб.
Обновлено в 03:46
Политика

Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G

Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Экономика

Козак: переходный период с введением новых регуляторных новаций бизнесу составит 2-3 года

Правительство рассматривает переходный период в 2-3 года при введении новых регуляторных требований для бизнеса, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на сессии "Национальная конкурентоспособность" Красноярского экономического форума (КЭФ).
Обновлено в 02:54
Происшествия

Начальник и бухгалтер Энгельсской колонии присвоили 5 миллионов рублей

По данным ведомства, с июля по декабрь 2015 года начальник и главный бухгалтер исправительного учреждения издали приказы о выдаче премий своим подчиненным.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Хабаровске зарезали семью из трех человек

Обновлено в 03:35
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Экономика

«Норникель» вложится в расширение производства

«Норникель» ожидает, что к 2027 году «Южный кластер» позволит нарастить добычу руды металлов платиновой группы на этом месторождении до 9 млн тонн, что даст 20 тонн металлов платиновой группы, а также медь и никель в качестве побочных продуктов.
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Политика

Лавров и Чавушоглу проводят встречу в Анталье

Обновлено в 03:10
Хоккей

КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной

Обновлено в 02:13
Политика

Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Кино

«Зеленая книга» собрала рекордную для лауреатов «Оскара» кассу в РФ

«Зеленая книга» стала самой коммерчески успешной из оскароносных лент в РФ. Ее сборы составили 544 миллиона рублей.
Обновлено в 03:07
Экономика

Минпромторг РФ не видит технологических проблем для маркировки леса

Минпромторг РФ не видит технологических проблем для начала маркировки леса, предприятия готовы выпускать необходимые радиочастотные метки, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Обновлено в 00:18
Экономика

Конкурс по экспортному нацпроекту начнется 1 апреля

Конкурсные процедуры по отбору получателей госсубсидий в рамках напроекта «Международная кооперация и экспорт» начнутся 1 апреля, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак на Красноярском экономическом форуме .
Обновлено в 03:41
Происшествия

Источник сообщил о пострадавших после конфликта в мэрии Назрани

Несколько человек получили легкие ранения из травматического оружия в результате конфликта, произошедшего в мэрии Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Обновлено в 03:34
Авто

Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA

Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
Обновлено 27 марта в 10:57
Политика

Госдеп вступился за сторонников террористов в Крыму

Вашингтон «осуждает действия российских оккупационных властей в Крыму», заявил Паллидино и призвал освободить задержанных крымских татар, а также всех других «несправедливо осужденных украинцев».
Обновлено в 02:04
Политика

Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Наука

Ученые научили роботов с ИИ «размножаться»

В рамках экспериментального проекта ученые создали двух роботов "родителей", которые обменялись программным кодом и создали "ребенка" (пока только в виде кода), унаследовавшего их специфические особенности.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Егор Крид опроверг слухи о своем уходе из Black Star

Минувшим днем в СМИ появилась информация о том, что популярный певец Егор Крид, один из самых успешных артистов лейбла Black Star, намерен разорвать сотрудничество с компанией.
Обновлено вчера в 18:43
Экономика

Коновалов подписал освоение Бейского каменноугольного месторождения

По сообщениям жителей аала Шалгинов и села Куйбышево Бейского разреза с 27 февраля на территории поселений ведется работа по агитации за строительство угледобывающего предприятия.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США

Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Об этом сообщило издание Daily Star.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков преподнес российскому коллеге орловского скакуна и собаку местной породы тайган — ее также называют киргизской борзой.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

В Турции сильный ветер поднял в воздух мужчину на зонтике

Обновлено в 03:16
Здоровье

Младенец из Прикамья может спасти сотни детей от смертельной болезни

Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие

Автоматизированную линию сборки самолетов Ил-76МД-90А запустят летом

Обновлено в 03:40
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
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