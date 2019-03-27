Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $68 за баррельРосбалт 27 марта в 02:28
Эксперты агентства полагают, что средняя стоимость нефти марки Brent составит в текущем и будущем годах $60 за баррель, тогда как ранее прогнозировались $55.
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Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
Обновлено в 00:22
Футбол
«Спартак» ответил «Зениту» на слова об аудитории
Александр Атаманенко, коммерческий директор ФК "Спартак", дал свою оценку словам Александра Медведева, президента ФК "Зенит", который заявил, что красно-белые не имеют такую же аудиторию, как питерский клуб.
Обновлено в 03:46
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Экономика
Козак: переходный период с введением новых регуляторных новаций бизнесу составит 2-3 года
Правительство рассматривает переходный период в 2-3 года при введении новых регуляторных требований для бизнеса, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на сессии "Национальная конкурентоспособность" Красноярского экономического форума (КЭФ).
Обновлено в 02:54
Происшествия
Начальник и бухгалтер Энгельсской колонии присвоили 5 миллионов рублей
По данным ведомства, с июля по декабрь 2015 года начальник и главный бухгалтер исправительного учреждения издали приказы о выдаче премий своим подчиненным.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Хабаровске зарезали семью из трех человек
Обновлено в 03:35
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым
Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Экономика
«Норникель» вложится в расширение производства
«Норникель» ожидает, что к 2027 году «Южный кластер» позволит нарастить добычу руды металлов платиновой группы на этом месторождении до 9 млн тонн, что даст 20 тонн металлов платиновой группы, а также медь и никель в качестве побочных продуктов.
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Политика
Лавров и Чавушоглу проводят встречу в Анталье
Обновлено в 03:10
Хоккей
КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА
Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Кино
«Зеленая книга» собрала рекордную для лауреатов «Оскара» кассу в РФ
«Зеленая книга» стала самой коммерчески успешной из оскароносных лент в РФ. Ее сборы составили 544 миллиона рублей.
Обновлено в 03:07
Экономика
Минпромторг РФ не видит технологических проблем для маркировки леса
Минпромторг РФ не видит технологических проблем для начала маркировки леса, предприятия готовы выпускать необходимые радиочастотные метки, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Обновлено в 00:18
Экономика
Конкурс по экспортному нацпроекту начнется 1 апреля
Конкурсные процедуры по отбору получателей госсубсидий в рамках напроекта «Международная кооперация и экспорт» начнутся 1 апреля, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак на Красноярском экономическом форуме .
Обновлено в 03:41
Происшествия
Источник сообщил о пострадавших после конфликта в мэрии Назрани
Несколько человек получили легкие ранения из травматического оружия в результате конфликта, произошедшего в мэрии Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Обновлено в 03:34
Авто
Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA
Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
Обновлено 27 марта в 10:57
Политика
Госдеп вступился за сторонников террористов в Крыму
Вашингтон «осуждает действия российских оккупационных властей в Крыму», заявил Паллидино и призвал освободить задержанных крымских татар, а также всех других «несправедливо осужденных украинцев».
Обновлено в 02:04
Политика
Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины
С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Наука
Ученые научили роботов с ИИ «размножаться»
В рамках экспериментального проекта ученые создали двух роботов "родителей", которые обменялись программным кодом и создали "ребенка" (пока только в виде кода), унаследовавшего их специфические особенности.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Егор Крид опроверг слухи о своем уходе из Black Star
Минувшим днем в СМИ появилась информация о том, что популярный певец Егор Крид, один из самых успешных артистов лейбла Black Star, намерен разорвать сотрудничество с компанией.
Обновлено вчера в 18:43
Экономика
Коновалов подписал освоение Бейского каменноугольного месторождения
По сообщениям жителей аала Шалгинов и села Куйбышево Бейского разреза с 27 февраля на территории поселений ведется работа по агитации за строительство угледобывающего предприятия.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США
Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Об этом сообщило издание Daily Star.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков преподнес российскому коллеге орловского скакуна и собаку местной породы тайган — ее также называют киргизской борзой.
Обновлено вчера в 08:24
Здоровье
Младенец из Прикамья может спасти сотни детей от смертельной болезни
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00