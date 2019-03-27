Стоимость нефти Brent превысила $68 за баррельРосбалт 27 марта в 02:28

Эксперты агентства полагают, что средняя стоимость нефти марки Brent составит в текущем и будущем годах $60 за баррель, тогда как ранее прогнозировались $55.

Политика Чавушоглу исключил перепродажу С-400 Российские комплексы С-400 нужны Турции для себя, никакой перепродажи не будет, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Политика В Кремле сожалеют, что украинцев в России лишили права голосовать В Кремле сожалеют, что несколько миллионов украинцев, проживающих в России, лишены возможности голосовать на предстоящих выборах президента страны, как и о том, что отторгнуты избиратели внутри самой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.

Происшествия Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».

Происшествия В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло «Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.

Культура Назван самый посещаемый музей в мире В рейтинге самых популярных музеев мира первое место занял Лувр (Париж, Франция).

Политика Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Политика Госдеп вступился за сторонников террористов в Крыму Вашингтон «осуждает действия российских оккупационных властей в Крыму», заявил Паллидино и призвал освободить задержанных крымских татар, а также всех других «несправедливо осужденных украинцев».

Политика Путин обеспокоен вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза страны выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.

Армия и оружие НАТО вводит военные корабли в Черное море Четыре боевых корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря для проведения совместных учений с Украиной и Грузией, 28 марта сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.

Происшествия СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.

Политика Идеологи экстремизма уходят в теневой сегмент интернета Ранее специалисты в области интернета предупреждали, что преступники самых разных видов могут переместиться в глубокий интернет, поскольку российские власти не столько борются с самим криминалом, сколько блокируют все больше и больше ресурсов в интернете.

Гаджеты В Сети появился первый чертеж iPhone XI В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.

Происшествия После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.

Экономика Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.

Финансы Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.

Шоу-бизнес Виктор Салтыков назвал единственного мужчину, который любил Юлию Началову Многие друзья Началовой отмечают, что единственным, действительно достойным мужчиной в жизни Юлии был Евгений Алдонин, от которого она и родила дочь.

Политика Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы 26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.

Политика МВД: после поражения в Сирии ИГ смещает интересы в страны СНГ «Стратегическое поражение Халифата в Сирии и Ираке влечёт смещение интересов «Исламского государства» на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — цитирует Ильиных РИА Новости.

Общество Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц.

Происшествия Москвичка месяц жила с телом умершего сына В московском районе Гольяново женщина около месяца проживала в квартире рядом с телом умершего сына, сообщает 29 марта агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Технологии VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в РФ информации для ограничения доступа своих пользователей к сайтам, которые в нём указаны, заявил "Интерфаксу" гендиректор компании-разработчика "Golden Frog" Сандей Йокубайтис (Sunday Yokubaitis).