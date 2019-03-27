Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила $68 за баррельРосбалт 27 марта в 02:28

Эксперты агентства полагают, что средняя стоимость нефти марки Brent составит в текущем и будущем годах $60 за баррель, тогда как ранее прогнозировались $55.
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Brent подорожала до $68,09 за баррель

Интерфакс01:36

Нефть марки Brent подорожала, составив $68,10 за баррель

Московский Комсомолец01:16

Цены на нефть растут

RT на русском27 марта в 01:05

Нефть дорожает Brent, стоимость WTI снижается

Росбалт27 марта в 09:18

Нефть дорожает на открытии торгов

News.ru27 марта в 03:42

Цена WTI превысила $60 за баррель

Финмаркет27 марта в 02:34

Мировые цены на нефть завершили торги четверга незначительным снижением

Банки.ру01:20
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Политика

Чавушоглу исключил перепродажу С-400

Российские комплексы С-400 нужны Турции для себя, никакой перепродажи не будет, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 05:20
Политика

В Кремле сожалеют, что украинцев в России лишили права голосовать

В Кремле сожалеют, что несколько миллионов украинцев, проживающих в России, лишены возможности голосовать на предстоящих выборах президента страны, как и о том, что отторгнуты избиратели внутри самой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Экономика

Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах

В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36
Политика

Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса

Председатель «Партии перемен» утверждает, что закон о неуважении к власти нарушает права россиян.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани

Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Происшествия

В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло

«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено вчера в 12:14
Культура

Назван самый посещаемый музей в мире

В рейтинге самых популярных музеев мира первое место занял Лувр (Париж, Франция).
Обновлено в 01:12
Кино

Вышел трейлер сериала «Чернобыль»

Обновлено вчера в 16:04
Политика

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Политика

Госдеп вступился за сторонников террористов в Крыму

Вашингтон «осуждает действия российских оккупационных властей в Крыму», заявил Паллидино и призвал освободить задержанных крымских татар, а также всех других «несправедливо осужденных украинцев».
Обновлено в 02:04
Политика

Путин обеспокоен вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы

Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза страны выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 06:30
Космос

В России создадут стиральную машину для космоса

Обновлено в 06:38
Армия и оружие

НАТО вводит военные корабли в Черное море

Четыре боевых корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря для проведения совместных учений с Украиной и Грузией, 28 марта сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Политика

Идеологи экстремизма уходят в теневой сегмент интернета

Ранее специалисты в области интернета предупреждали, что преступники самых разных видов могут переместиться в глубокий интернет, поскольку российские власти не столько борются с самим криминалом, сколько блокируют все больше и больше ресурсов в интернете.
Обновлено в 06:30
Гаджеты

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Экономика

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Финансы

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Виктор Салтыков назвал единственного мужчину, который любил Юлию Началову

Многие друзья Началовой отмечают, что единственным, действительно достойным мужчиной в жизни Юлии был Евгений Алдонин, от которого она и родила дочь.
Обновлено в 06:34
Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни

Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США

Обновлено вчера в 23:40
Экономика

Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд

Обновлено в 02:56
Политика

МВД: после поражения в Сирии ИГ смещает интересы в страны СНГ

«Стратегическое поражение Халифата в Сирии и Ираке влечёт смещение интересов «Исламского государства» на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — цитирует Ильиных РИА Новости.
Обновлено в 06:40
Общество

Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц

Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Москвичка месяц жила с телом умершего сына

В московском районе Гольяново женщина около месяца проживала в квартире рядом с телом умершего сына, сообщает 29 марта агентство «Москва» со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:09
Технологии

VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов

Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в РФ информации для ограничения доступа своих пользователей к сайтам, которые в нём указаны, заявил "Интерфаксу" гендиректор компании-разработчика "Golden Frog" Сандей Йокубайтис (Sunday Yokubaitis).
Обновлено вчера в 17:24
Шоу-бизнес

Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской

Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

Российские комплексы ПВО станут невидимыми для противника

Обновлено в 03:23
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