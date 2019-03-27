Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $68 за баррельРосбалт 02:28
Эксперты агентства полагают, что средняя стоимость нефти марки Brent составит в текущем и будущем годах $60 за баррель, тогда как ранее прогнозировались $55.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Экономика
Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга Veon
Речь идет о продаже 5,7% капитала Veon, отмечается в сообщении холдинга. Цена размещения акций составляет $2,16 за бумагу.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
Стало известно, как Абызова выманили из-за границы
Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Кино
Сергей Соловьев экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии
Вечером во вторник, 26 марта, в одну из московских больниц в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован 74-летний режиссер Сергей Соловьев.
Обновлено вчера в 16:56
Футбол
Моуринью может стать тренером Головина
Если Моуринью возглавит "Монако", то он станет наставником полузащитника сборной России Александра Головина.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек
Более 33 тыс. потребителей остались без света из-за взрыва на электростанции в округе Броуард в американском штате Флорида.
Обновлено в 02:49
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено вчера в 12:01
Наука
Рост новых нейронов в мозге может продолжаться до глубокой старости
Обновлено вчера в 01:54
Политика
В Венесуэле сторонники Мадуро забросали камнями автомобиль Гуайдо
Машину лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо забросали камнями и другими предметами.
Обновлено в 00:21
Экономика
Суд принял один из исков о банкротстве UTair
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа 26 марта принял иск компании "Флеш Лайт Капитал" о банкротстве авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие
В Индии началось серийное производство ракет «Брамос»
Перевооружение индийских ВВС на новые ракеты, по оценке собеседника агентства, займет несколько лет.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Безработная москвичка лишилась сумки с миллионами рублей
Ранее сообщалось, что полиция изъяла у москвичек 80 кг таблеток для похудения.
Обновлено в 02:52
Экономика
Крупнейший азиатский авиаперевозчик купил лоукостер Hong Kong Express
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific объявила о планах покупки местного бюджетного перевозчика Hong Kong Express.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Евродепутат пристыдил ЕС за позицию по Крыму
Как пояснил Шафхаузер, Европарламент «осуждает референдум» в Крыму, но почему-то одобряет провозглашение независимости Косова, которое было сделано в нарушение резолюции ООН, к тому же вопреки принципам демократии ЕС поддержал путчистов в Киеве.
Обновлено в 03:00
Экономика
«Магнит» в 2018 году сократил прямые поставки вина почти в два раза
Ранее «Магнит» импортировал вино через дочернее ООО «Ритейл Импорт», с прошлого года его стала ввозить еще одна структура сети — ООО «Логистика Альтернатива», сообщает РБК.
Обновлено в 02:43
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш
Пока результаты исследования не готовы, эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша.
Обновлено в 01:00
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Смертность в результате ДТП в России снизилась на 34% за шесть лет
В России за последние шесть лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%.
Обновлено в 00:05
Экономика
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Наука
Ученые открыли новые частицы на Большом адронном коллайдере
В феврале сообщалось, что ученые, в том числе и российские физики, открыли новую частицу на Большом адронном коллайдере.
Обновлено в 02:55
Хоккей
НХЛ. Бобровский стал второй звездой дня
НХЛ подвела итоги игрового дня.
Обновлено в 02:35
Наука
В Норвегии нашли корабль викингов
Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено 25 марта в 12:24
Здоровье
Врачи бегут из роддома в Башкортостане из-за низких зарплат
По словам главы акушерского отделения Елены Рахматуллиной, из роддома уволилось 14 врачей, пять акушер-гинекологов и два неонатолога.
Обновлено в 02:37
Происшествия
На салатовой ветке московского метро произошел сбой
Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Полицейские устроили стрельбу в турецком аэропорту
Несколько сотрудников правоохранительных органов открыли стрельбу в аэропорту турецкого города Кайсери.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Проверка СК не подтвердила заявления иеговистов о пытках в ХМАО
Следователи в ходе проверки не подтвердили информацию о пытках последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" из Сургута (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Телеведущий Соловьев выгнал из студии экспертов из-за потасовки
В феврале текущего года телеведущий выгнал из студии эксперта после слов о погибшем в Сирии летчике.
Обновлено в 00:30
Энергетика
Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля
Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit
Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.
Обновлено вчера в 22:06